Zondag speciale kerstuitzending van 'Podium Klassiek'

'Podium Klassiek' ontvangt trompettist Warre Dendievel, La Sfera Armoniosa & Mike Fentross, Maartje & Kine, Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet, zanger Behrang Alibabaei, violist Oene van Geel & Cello Octet Amsterdam, Nieuw Vocaal Amsterdam, Holland Baroque & DaniŽl Reuss, sopraan Merel Huizinga, Zwaluwkoor & Ardashes Agoshian.

Op eerste kerstdag kunnen we natuurlijk geen gewone 'Podium Klassiek' programmeren. Want rondom het familiediner willen we eigenlijk alleen maar heerlijke muziek horen. Floris, Dieuwertje en Mike hebben ieder een muzikaal kerstverhaal voorbereid.

Floris stelt zich het kerstdiner in de componistenhemel voor. Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet speelt muziek van Tsjaikovski en Duke Ellington. Dieuwertje vertelt een verhaal over familieleden die elkaar moet missen met kerst. La Sfera Armoniosa o.l.v. Mike Fentross omlijst dit met barokmuziek van de Nederlandse componist Van Wassenaer. Mike Boddé ziet het kerstdiner van een fictieve beurshandelaar in New York grondig mislukken. Maartje & Kine spelen daarbij verkleed als straatmuzikanten kerstmelodieën op viool en accordeon.

Onlangs stelde Floris aan de kijker de vraag: wie verdient een Podium? Uit de vele hartverwarmende inzendingen kozen we sopraan Merel Huizinga en het door haar opgerichte Zwaluwkoor. Het Zwaluwkoor is een van de vele sociale projecten die Merel heeft ontwikkeld. Het bestaat uit nieuwkomers in Nederland die onder het motto ‘zingen verbindt’ steun bij elkaar vinden. Pianist en dirigent Ardashes Agoshian leidt het koor in het lied ‘Garun a’ van de Armeense componist Komitas.

Jonge held is de Belgische trompettist Warre Dendievel. Hij speelt het eerste deel uit het trompetconcert van Johann Baptist Neruda, begeleid door La Sfera Armoniosa o.l.v. Mike Fentross. En 40 kinderen van Nieuw Vocaal Amsterdam zingen samen met leden van Holland Baroque o.l.v. Daniel Reuss twee overbekende kerstliederen. Compleet met kerststal en al.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 25 december van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.