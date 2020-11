Zondag 'Podium Witteman' met Margriet Vroomans

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt radiopresentator Margriet Vroomans, fluitist Eleonore Pameijer & pianist Tobias Borsboom, pianist en componist Bert van den Brink, Duo Amacord, MAAT Saxophone Quartet, en het Chianti Ensemble.

Geïnspireerd door 75 Jaar Bevrijding maakt radio4presentator Margriet Vroomans podcasts over componisten en musici die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd en in het verzet hebben gezeten. In 'Podium Witteman' vertelt Margriet over componist en musicoloog Marius Flothuis, wiens carrière gefnuikt werd door de oorlog en die als verzetsstrijder in de concentratiekampen Vught en Sachsenhausen terecht kwam. Fluitist Eleonore Pameijer en pianist Tobias Borsboom spelen zijn muziek.

Deze week ontvangt Paul in zijn rubriek Pauls Jonge Helden het MAAT Saxophone Quartet, dat bestaat uit vier Portugezen die aan het Conservatorium van Amsterdam les krijgen van Arno Bornkamp en António José Pereira. Onlangs maakte het kwartet een spannende debuut-cd. In 'Podium Witteman' horen we een voorproefje.

Het Chianti Ensemble is een klassiek pianokwintet, bestaande uit de violisten Shin Sihan en Yamen Saadi, altist Takehiro Konoe, cellist Alexander Warenberg en pianist Nathalia Milstein. De musici ontmoetten elkaar bij toeval tijdens een tournee door Toscane en besloten toen als ensemble verder te gaan. Op welk moment van de dag ze tot die keuze kwamen wordt verraden door hun naam. Het Chianti Ensemble speelt een deel uit het Pianokwintet van César Franck.

Mike Boddé heeft zijn geliefde collega, pianist en componist Bert van den Brink uitgenodigd. De twee heren hebben beiden een drietal variaties gemaakt op een thema uit de Zevende Symfonie van Beethoven. In 'Podium Witteman' leggen ze hun composities naast elkaar.

Floris Kortie gaat de geschiedenis van het à quatre mains-spel (piano vierhandig) uit de doeken doen – in de klassieke muziek het meest intieme genre om te spelen. Als gasten ontvangt hij de pianisten Ivana Alkovic en Maarten den Hengst. Zij leerden elkaar kennen bij Café Amacord in Wenen. Ze raakten verliefd en gaan nu als Duo Amacord door het leven.

In 'Podium Witteman Extra' een concertopname van de Symfonie in d klein van César Franck, uitgevoerd in 2012 door het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. de toen 84-jarige Franse dirigent Serge Baudo. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 15 november van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.