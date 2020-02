'Zondag met Lubach' is terug!

© VPRO 2019

Na een korte stop is VPRO's 'Zondag met Lubach' op 16 februari terug met nieuwe afleveringen op NPO 3. Natuurlijk zijn de items ook weer op YouTube te zien waar inmiddels meer dan 555.000 abonnees het satirische nieuwsprogramma volgen.

Zeven dagen nieuws in dertig minuten, satirisch geremixt door Arjen Lubach. Vanachter een desk. Voor een publiek. In een pak. Op een stoel. In een auto. Nee, niet in een auto. Zondag met Lubach, zo goed als nieuws.

'Zondag met Lubach', vanaf zondag 16 februari om 21.10 uur op NPO 3 en op YouTube.