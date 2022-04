Zondag in 'Podium Witteman': Willem Brons en Roeland Jacobs

Paul Witteman ontvangt pianist Willem Brons, arrangeur Roeland Jacobs & musici van het Antwerp Philharmonic Orchestra, componist Nawras Altaky, Kāna Trio en Duo IJlstra-García.

Mike Boddé neemt arrangeur Roeland Jacobs én musici van het Antwerp Philharmonic Orchestra mee. Roeland Jacobs heeft 33 bekende en minder bekende songs van de legendarische Amerikaanse popband The Beach Boys bewerkt tot zeven symfonieën voor symfonieorkest. Mike en Roeland laten samen zien hoe geniaal de muziek van Brian Wilson, voorman van de Beach Boys, in elkaar zit.

Willem Brons kan gerust de nestor van de Nederlandse pianisten worden genoemd. De 84-jarige Brons treedt nog regelmatig op (wie zegt het hem na?) en heeft als docent een groot deel van de jongere generatie onder zijn hoede gehad. Binnenkort speelt hij voor publiek het complete boek 2 van Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach – een marathonconcert dat een heerlijke beproeving is voor zowel pianist als toehoorder. Bij Paul Witteman mag hij komen vertellen over de geheimen van dat minder bekende deel van Bachs klavieroeuvre.

Pauls Jonge Helden zijn deze zondag de drie percussionisten van het Kāna Trio, dat bestaat uit

Rens Rutten, João Sequeira en Hugo Pereira, drie studenten van het Codarts Conservatorium in Rotterdam. Het Kāna Trio won vorige maand het Grachtenfestival Conservatorium Concours. De jury was onder de indruk van het bezwerende, haast symbiotische samenspel van het trio, aldus juryvoorzitter Frank van de Brink. In de uitzending speelt het trio een virtuoos werk van de Franse componist François Tashdjian.

Zanger, oedspeler en componist Nawras Altaky heeft in opdracht van het Grachtenfestival een groot stuk geschreven met als thema 'muziek als protest'. Het stuk draagt de prikkelende naam 'Labels Aren't Our Names'. In zijn werk combineert Altaky traditionele Arabische muziek met klassiek, jazz en wereldmuziek. In 'Podium Witteman' speelt hij met een paar muzikale vrienden een mooi fragment!

Duo IJlstra-García, bestaande uit saxofonist Femke IJlstra en pianist Celia García-García, heeft een album opgenomen met Franse stukken, onder anderen van de vrouwelijke componist Paule Maurice. Helaas onbekend gebleven, maar in 'Podium Witteman' gaan we horen hoe onterecht dat is.

In de 'Podium Witteman Podcast' gaat het deze week over de verborgen wereld van de Ottomaanse klassieke muziek. Floris Kortie spreekt met multi-instrumentalist Cengiz Arslanpay en sopraan Rianne Wilbers. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 3 april van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.