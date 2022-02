Zondag in 'Podium Witteman': Thomas Triesschijn en The Counterpoints XL

Paul Witteman ontvangt blokfluitist Thomas Triesschijn en The Counterpoints XL, countertenor Arturo den Hartog en pianist Djuwa Mroivili, violist Valentine Blanché en gitarist Cem Karayalçin, en componist Anne-Maartje Lemereis.

De 30-jarige blokfluitist Thomas Triesschijn maakt internationaal furore met zowel barokmuziek als hedendaags repertoire. Met zijn ensemble The Counterpoints XL, dat hij samen met klavecinist Aljosja Mietus heeft opgericht, heeft hij een album opgenomen met muziek van de barokcomponisten Telemann, Graupner, J.S. Bach en Fasch. Vier Duitse componisten die in 1722 solliciteerden naar dezelfde baan in Leipzig. U kunt misschien wel raden wie die baan kreeg, maar was hij ook de eerste keuze van de commissie?

Countertenor Arturo den Hartog en pianist Djuwa Mroivili leerden kennen elkaar bij het Opera Forward Festival van De Nationale Opera en Ballet. Daar brachten ze samen een programma rond zwarte componisten, zoals bijvoorbeeld Florence Price, die als zwarte vrouw in de vorige eeuw niet de waardering kreeg die haar muziek verdiende. Arturo en Djuwa willen een lans breken voor deze vergeten zwarte componisten.

Pauls Jonge Held is de 21-jarige violist Valentine Blangé. Valentine won een paar weken geleden de Jonge Makers Prijs bij het Nederlands Vioolconcours, de prijs voor violisten die uitblinken in andere genres dan het klassieke. Samen met gitarist Cem Karayalçin bracht ze o.a. een swingende rumba-versie van een klassieker van Camille Saint-Saëns.

Floris Kortie vertelt het bijzondere verhaal achter de collectie Keijser, een verzameling van ca. 900 rammelaars die momenteel te zien is in het Joods Historisch Museum. Speciaal voor deze gelegenheid wordt een stuk gecomponeerd door Anne-Maartje Lemereis.

Mike Boddé heeft een bijzonder plan opgevat. Hij wil een eigen Mis gaan componeren. En dan geen doorsnee katholieke Mis, maar een persoonlijk werk met een spirituele lading. In 'Podium Witteman' presenteert hij het eerste deel: zijn Credo, maar dan anders.

In de 'Podium Witteman Podcast' gaat het deze week over Louis Andriessen. Floris Kortie blikt terug op het werk van de vorig jaar overleden componist met violist Isa Goldschmeding componist Remy Alexander. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 20 februari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.