Zondag in 'Podium Witteman': Sebastiaan Kemner & Raoul Steffani

Paul Witteman ontvangt trombonist Sebastiaan Kemner en pianist Andrea Vasi, bariton Raoul Steffani, fluitist Anna May van der Feen en pianist Mariken Zandvliet, het Busch Trio, en Club Classique!

Trombonist Sebastiaan Kemner is de trotse winnaar van de Nederlandse Muziekprijs! Helaas is vanwege corona de uitreiking verplaatst tot nader order, maar daar wil 'Podium Witteman' niet langer op wachten. Sebastiaan Kemner is een muzikant met een missie. Een van zijn doelen is de zangerige kwaliteiten van de trombone meer voor het voetlicht te brengen. Samen met pianist Andrea Vasi speelt hij bewerkingen van liederen uit 'The Hollywood Songbook' van Hanns Eisler.

Floris Kortie wil graag meer aandacht voor de Nederlandse componist Alphons Diepenbrock - volgens kenners de grootste Nederlandse componist na Jan Pieterszoon Sweelinck. In het hele land zijn er straten naar hem vernoemd, maar het grote publiek heeft geen idee van de man en zijn muziek. De dag na de uitzending is Diepenbrocks honderdste sterfdag, en dat maakt dit tot een goed moment om daar eens verandering in te brengen! Bariton Raoul Steffani zingt het prachtige 'En Sourdine', samen met de musici van Club Classique.

Pauls Jonge Held is deze week de 20-jarige Zeeuwse fluitist Anna May van der Feen. Anna May studeert aan het Conservatorium van Amsterdam en won al diverse prijzen, waaronder het Eastman Muziekconcours. Sinds 2014 is ze een vast lid van het JeugdOrkest Nederland, en naast fluitspelen kan ze ook heel mooi zingen. In 'Podium Witteman' wordt ze begeleid door pianist Mariken Zandvliet.

Het onvolprezen Busch Trio bracht eind vorig jaar een album uit met de Mount Everest van alle pianotrio’s: het tweede pianotrio van Franz Schubert, het magische opus 100. In 'Podium Witteman' spelen ze daaruit het geliefde Andante. Zonder coupures. Negen hemelse minuten!

In de Podium Witteman Podcast gaat Floris Kortie op zoek naar de beste covers van klassieke muziek. Mike Boddé en NPO Radio 4-presentator Jet Berkhout nemen hun favoriete versies van klassieke stukken mee.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 4 april van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.