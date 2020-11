Zondag in 'Podium Witteman': Philippe Jaroussky

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt het 75-jarige Metropole Orkest, de Franse zanger Philippe Jaroussky en Ensemble 't Kabinet, pianist Wibi Soerjadi, zangeres en cellist Chieko Donker Duyvis, gitarist Maurice Rugebregt en contrabassist César Puente.

Het wereldvermaarde Metropole Orkest werd opgericht in de herfst van het bevrijdingsjaar 1945. Het unieke orkest bestaat dus 75 jaar en om dat te vieren treden ze meermaals op in deze aflevering! We horen onder meer filmmuziek van Rogier van Otterloo, de legendarische chefdirigent van het Metropole Orkest. En Mike Boddé speelt met het orkest een eigen compositie: Americanas!

De wereldberoemde Franse countertenor Philippe Jaroussky heeft net een nieuw album uitgebracht: La Vanità del Mondo (de ijdelheid van de wereld). Daarop zingt hij barokaria’s met beschouwende teksten, waarin de plaats van de mens in het universum wordt overdacht. In 'Podium Witteman' zingt hij van Händel de prachtige aria: Lascia la spina, cogli la rosa, begeleid door het Amsterdamse Ensemble ‘t Kabinet.

Floris Kortie eert de grootste rockster avant la lettre: Franz Liszt! Liszt was in zijn tijd razend populair en hij had hordes fans die hem als groupies achtervolgden. De hysterie rondom zijn optredens wordt ook wel 'Lisztomania' genoemd. Niemand minder dan klavierleeuw Wibi Soerjadi komt muziek van Liszt spelen: het slot van de Réminiscenses de Norma.

Pauls Jonge Held is de 23-jarige zangeres en cellist Chieko Donker Duyvis. Chieko heeft zowel klassiek als jazz gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam. In 'Podium Witteman' zingt en speelt ze een prachtig Braziliaans liedje, samen met gitarist Maurice Rugebregt en contrabassist César Puente.

Ook in 'Podium Witteman Extra' volop aandacht voor het 75-jarige Metropole Orkest. Carine Lacor spreekt met Bas Tukker, die de biografie van orkestoprichter Dolf van der Linde schreef, en met cellist Annie Tångberg, die al 20 jaar bij het Metropole speelt. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 22 november van 18.15 tot 19.15 uur op NPO 2.