Zondag in 'Podium Witteman': Paul Lewis

De Engelse meesterpianist Paul Lewis is in Nederland en komt praten over de pianomuziek van Joseph Haydn. De Britse pianist is van zins om alle 62 pianosonates van Joseph Haydn op te nemen. Een bewonderingswaardig project.

In 'Podium Witteman' speelt hij het diepzinnige langzame deel uit Haydns 52ste sonate.

Als Pauls Jonge Held is deze week de jonge pianist en organist Alexander de Bie te gast. Alexander gaat ons alles vertellen over zijn liefde voor het orgel, de koning van de instrumenten. Hij speelt niet religieuze muziek van de Franse romantische componist Louis Vierne: het dynamische Scherzo uit diens Zesde Symfonie.

Dit seizoen neemt Fuse elke keer een gastartiest mee. Deze week trappen ze af met een Nederlandse jazzheld, de 86-jarige drummer John Engels. In de jaren zestig speelde Engels met The Diamond Five veelvuldig in de beroemde en beruchte Club Sheherazade in Amsterdam. Samen met Fuse zal hij die tijden doen herleven.

In de 'Podium Witteman Podcast' gaat Floris Kortie in gesprek met producer en labeleigenaar Frerik de Jong en zangeres Ekaterina Levental over de vraag: hoe maak je de perfecte muziekopname? De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar de documentaire Weggewist over Hans Henkemans. Henkemans was een vooraanstaand componist, maar in een veranderende muziekwereld werd hij opeens als ouderwets beschouwd. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman 'omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam.

