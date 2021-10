Zondag in 'Podium Witteman': Matthias Havinga en Kika Sprangers

Paul Witteman ontvangt organist Matthias Havinga, saxofonist en componist Kika Sprangers, cellist Donna van Leeuwen en pianist DaniŽl van der Hoeven, Matangi Quartet en cellist Benjamin Kruithof, jazzpianist Wolfert Brederode, contrabassist Thomas Pol, drummer Jasper van Hulten, Pynarello, en ensemble Black Pencil.

Matthias Havinga is organist in de Oude Kerk in Amsterdam, waar Jan Pieterszoon Sweelinck ooit zijn internationale roem vergaarde. Dit jaar is Nederlands grootste componist 400 jaar geleden overleden, maar de arme man heeft een serieus imagoprobleem. De meeste mensen kennen hem alleen van de vele straatnamen en misschien van het strenge gezicht op het briefje van 25 gulden. De bevlogen Matthias Havinga legt uit waarom we toch vooral meer naar Sweelinck moeten gaan luisteren!

Saxofonist en componist Kika Sprangers is een van de grootste beloften van de Nederlandse muziek. In 2019 werd zij door het Grachtenfestival gevraagd een stuk te componeren waarin jazz en klassiek zou worden verenigd. Dat leidde tot het unaniem bejubelde 'No Man's land' – een concertprogramma vol nieuwe stukken van en door haarzelf gespeeld op saxofoon, samen met jazzpianist Wolfert Brederode, contrabassist Thomas Pol, drummer Jasper van Hulten en het klassieke rebellencollectief Pynarello.

Pauls Jonge Held is de 15-jarige cellist Donna van Leeuwen. Zo jong als ze is maakt ze al furore bij diverse concoursen. En in Mei had ze de eer om bij de Nationale Kinderherdenking in Madurodam te spelen. Samen met pianist Daniël van der Hoeven speelt ze muziek uit 'Porgy and Bess' van George Gershwin.

Het Matangi Quartet is een vertrouwde gast in 'Podium Witteman'. Deze keer komen de 4 strijkers uit Den Haag samen met cellist Benjamin Kruithof om een van de mooiste stukken uit het kamermuziekrepertoire te spelen: het langzame deel uit het Strijkkwintet in C groot van Franz Schubert.

Floris Kortie vertelt het verhaal van een manuscript dat is teruggevonden in de muur van een Transsylvanisch klooster. Het gaat om een enorme verzameling van waarin volks danswijsjes tussen de kerkelijke mismuziek staat. Het ensemble Black Pencil brengt de muziek tot leven.

In de 'Podium Witteman Podcast' spreekt Floris Kortie met musicoloog en schrijver Erwin Roebroeks over hoe je kunt genezen van een obsessief-compulsieve stoornis en de rol die muziek daarbij kan spelen. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een documentaire van Jellie Dekker over Jan Pieterszoon Sweelinck. Rondom de Oude Kerk in Amsterdam wordt het leven van de componist gereconstrueerd. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 24 oktober van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.