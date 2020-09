Zondag in 'Podium Witteman': Lidy Blijdorp en Hannes Minnaar

Paul Witteman ontvangt cellist Lidy Blijdorp, pianist Hannes Minnaar, componist Robert Zuidam, klavecinist Olga Pashchenko, en twee nationale finalisten van het Prinses Christina Concours.

De jaarlijkse Nationale Finale van het Prinses Christina Concours is dit jaar vanwege corona niet alleen van het voorjaar naar het najaar verhuisd, maar vindt dit keer zelfs online plaats, met ingezonden filmpjes van de deelnemers. Twee finalisten komen naar de studio.

Cellist Lidy Blijdorp is bezig aan een stevige opmars in de Nederlandse muziekwereld. Natuurlijk hoort daar een ijzersterke debuut-cd bij en die is er nu. Lidy speelt in 'Podium Witteman' een van haar lijfstukken: de Sonate voor cello solo van Zoltán Kodály, waarin de cello als slagwerk, dan weer als een hese fluit klinkt.

Toen pianist Hannes Minnaar de Nederlandse première verzorgde van het Tanglewood Concerto van componist Robert Zuidam was de componist zo enthousiast dat hij meteen begon met het componeren van een paar stukken voor piano solo, speciaal voor hem. Dat leidde uiteindelijk tot een cyclus onder de titel Nox. Dat is Latijn voor nacht. In 'Podium Witteman' presenteert Hannes Minnaar deze muziek aan het grote publiek.

Floris Kortie vertelt over het intrigerende klavierwerk Les Barricades Mystérieuses van de Franse barokcomponist François Couperin. Wat is het verhaal achter deze wonderlijke titel? Klavecinist Olga Pashchenko komt dit favoriete stuk voor hem uitvoeren.

In 'Podium Witteman Extra' is er, vanwege de aanstaande Nederlandse Dansdagen (1-8 oktober), volop aandacht voor de balletten van Hans van Manen. U ziet vier choreografieën op muziek van onder anderen Bach, Pärt en Mozart. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagmiddag om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 27 september van 18.15 tot 19.15 uur op NPO 2.