Zondag in 'Podium Witteman': Ksenija Sidorova & Hannes Minnaar

De Letse accordeonist Ksenija Sidorova maakt overal ter wereld indruk met haar virtuoze spel. Haar repertoire reikt van Bach tot Piazzolla en er wordt met regelmaat nieuwe muziek voor haar gecomponeerd. Ksenija Sidorova is in Nederland voor een concert met Camerata RCO, met op het programma o.a. tango's van Astor Piazzolla. Een goed moment om haar in 'Podium Witteman' voor te stellen.

Vorig jaar toerde meesterpianist Hannes Minnaar ondanks corona langs enkele grote kerken in Nederland met de 'Goldbergvariaties' van Johann Sebastian Bach. Een stuk waarover hij zegt: 'Deze muziek is zo perfect, alle noten staan op de juiste plek. Als je daarmee bezig bent, overstijg je de wereld.' Speciaal voor Paul Witteman speelt hij het hoogtepunt uit de meesterwerk: de mysterieuze 25ste variatie. Adagio.

Floris Kortie is begaan met de Nederlandse koorwereld. Sinds het begin van de coronapandemie hebben 1,7 miljoen koorzangers thuisgezeten – zelfs repeteren mochten ze niet. Gelukkig komt daar nu een einde aan! Om dat te vieren horen we het kamerkoor PA'dam o.l.v. Maria van Nieukerken en pianist Mirsa Adami in een bijzonder bewerking van het Requiem van Mozart.

Mike Boddé heeft een stuk gecomponeerd over de tijd dat hij geveld was door de ziekte van Pfeiffer: 'The Kissing Disease'. Voor de lyrische solopartij heeft Mike saxofonist Thijs van Otterloo uitgenodigd.

In de 'Podium Witteman Podcast' bespreekt Floris Kortie met slagwerkers Tatiana Koleva en Herman Rieken een instrument met een reputatieprobleem: de triangel. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kan je kijken naar een reportage over de Wadopera. Het Noord-Friese dorp Moddergat bereidt zich voor op de grootschalige operaproductie Peter Grimes, gecomponeerd door Benjamin Britten. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 19 september om 18.20 uur bij de NTR op NPO 2.