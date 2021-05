Zondag in 'Podium Witteman': Gustav Mahler

Paul Witteman ontvangt in deze speciale uitzending rond de componist Gustav Mahler contrabassist Dominic Seldis, directeur Simon Reinink, sopraan Elise Caluwaerts, pianist Anthony Romaniuk, het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet, en leden van het Koninklijk Concertgebouworkest!

Het Mahler Festival 2020 in Amsterdam kon vorig jaar vanwege de coronapandemie in zijn oorspronkelijke vorm niet plaatsvinden, en ook dit jaar gaat een afgeslankte versie niet door. Om dit een klein beetje goed te maken wijdt Podium Witteman de laatste aflevering van dit seizoen aan de muziek van Gustav Mahler, wiens symfonieën en orkestliederen in ons land al meer dan eeuw bijzonder geliefd zijn. Men kan spreken van een heuse Nederlandse Mahler-traditie en die is ooit begonnen bij het Koninklijk Concertgebouworkest, waar Mahler zelf een aantal van zijn symfonieën dirigeerde.

Hoe sterk leeft die traditie nog bij de orkestleden van deze tijd? Aan tafel vertellen Dominic Seldis, contrabassist van het KCO en Simon Reinink, directeur van het Koninklijk Concertgebouw en organisator van het Mahler Festival, over hun liefde voor Mahler. En natuurlijk spelen leden van het KCO delen uit Mahlers symfonieën!

De Belgische sopraan Elise Caluwaerts is een internationaal gelauwerde zangeres die uitblinkt in zowel de opera als het lied. Zij heeft zich gestort op de liederen van Alma Mahler, die een ongelukkig huwelijk had met de componist. Gustav nam de composities van zijn vrouw niet serieus en zij hield op haar beurt niet van zijn symfonieën. Elise Caluwaerts laat horen waarom Alma Mahlers roem als componist eigenlijk veel groter had moeten zijn. Pianist Anthony Romaniuk begeleidt haar.

Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet zou tijdens het Mahler Festival een volledig concertprogramma met muziek van Mahler brengen. Maar helaas. Om het verbluffend mooie programma toch te kunnen delen met het publiek nam het NAKK in een leeg Concertgebouw in Amsterdam de cd 'Wunderhorns' op. Je begrijpt meteen waarom Gustav Mahler zo van de klarinet hield.

In 'Podium Witteman Extra' kun je kijken naar een uitvoering van Mahlers Eerste Symfonie door het Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Mariss Jansons, de voormalige en inmiddels overleden chef-dirigent van het KCO. Het gaat om een registratie van het slotconcert op de Uitmarkt van 2006. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

In de laatste 'Podium Witteman Podcast' voor de zomer reageren Paul, Mike en Floris op vragen en reacties van kijkers. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 16 mei van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.