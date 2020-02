Zondag in 'Podium Witteman': Daniel Rowland, Joey Roukens & Emma van der Schalie

Foto: NTR - © Lilian van Rooij 2019

Paul Witteman ontvangt violist Daniel Rowland, componist Joey Roukens, Cappella Amsterdam o.l.v. DaniŽl Reuss, pianist Shane van Neerden, pianist Caspar Vos, violist Tim Brackman, altviolist Benjamin Roskams, cellist Maja Bogdanovic; en Fuse!

Violist Daniel Rowland is een graag geziene gast in 'Podium Witteman'. Op verzoek van Paul komt hij met een Melodie van de Maand: Marietta’s Lied van de Amerikaanse componist Erich Wolfgang Korngold. Dit lied is het hoogtepunt van de opera Die tote Stadt, die Korngold als 23-jarige schreef. Daniel Rowland speelt de zanglijn op viool, begeleid door pianist Caspar Vos, violist Tim Brackman, altviolist Benjamin Roskams en cellist Maja Bogdanovic.

In Pauls Jonge Helden horen we pianist Shane van Neerden. Amerikaan van geboorte, maar met Nederlandse roots. Shane woont in Nederland om te studeren aan het Conservatorium van Amsterdam. In 'Podium Witteman' speelt hij muziek van de Russische componist Nikolai Medtner.

Fuse speelt dit seizoen de een na de andere wereldpremière in 'Podium Witteman'. Dit keer spelen ze nieuwe noten van Joey Roukens, een van belangrijkste Nederlandse componisten van deze tijd. In haar studietijd was Emma van Fuse al fan van hem. Roukens staat bekend om zijn liefde voor zowel pop als klassiek. Oftewel, zijn muzikale stijl is geknipt voor Fuse!

Cappella Amsterdam zingt o.l.v. Daniël Reuss de Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré! Een in Nederland bijzonder geliefd koorwerk dat elk jaar hoog eindigt in de Hart en Ziel Lijst van Radio 4.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.20 uur.

'Podium Witteman', zondag 9 februari van 18.10 tot 19.10 uur bij de NTR op NPO 2.