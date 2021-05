Zondag in 'Podium Witteman': Channa Malkin, Karmit Fadael en Fuse

Paul Witteman ontvangt sopraan Channa Malkin, componist Karmit Fadael, cellist Tom Feltgen, violist Tosca Opdam, pianist Alexander Ullman, pianist Artem Belogurov, harpbouwer Joris Beets, harpist Remy van Kesteren, Leerorkest, en Fuse!

Sopraan Channa Malkin komt op deze Moederdag praten over haar nieuwe album 'This is not a lullaby'. Geïnspireerd door de emotionele impact van de geboorte van haar zoon Ezra, heeft ze het moederschap als thema genomen en liederen gekozen voor en over kinderen, waaronder, anders dan de titel doet vermoeden, ook enkele wiegeliederen. Pianist Artem Belogurov komt Channa begeleiden.

Componist Karmit Fadael kreeg dit jaar van het Radio Filharmonisch Orkest een stipendium om meerdere stukken te componeren – een unieke kans voor haar om ervaring op te doen. Eerder hoorden we in 'Podium Witteman' 'Nachtgezang' door het RFO. Deze keer is het de beurt aan Fuse!

We gaan met Fuse terugkijken op een indrukwekkend seizoen. Fuse speelde in 'Podium Witteman' het een na het andere onbekende, doch meer dan geweldige topstuk. En alleen maar van vrouwelijke componisten. Tijd om ervoor uit te komen dat dit geen toeval was.

Pauls Jonge Held is dit keer de Luxemburgse cellist Tom Feltgen (1997). Tom volgt een master aan het Conservatorium van Amsterdam en won afgelopen oktober de Derde Prijs bij het Nationaal Cello Concours. Tijd voor een kennismaking! Pianist Noriko Yabe begeleidt hem in de Cavatina uit de Cellosonate van Francis Poulenc.

Violist Tosca Opdam en pianist Alexander Ullman spelen het eerste deel een onvoltooid gebleven vioolsonate uit 1838 van Felix Mendelssohn. Pas in 1953 kwam er dankzij de legendarische meesterviolist Yehudi Menuhin een speelbare versie.

Floris Kortie draagt het muziekonderwijs een warm hart toe. Een van de bekende struikelblokken voor goedwillende ouders zijn de hoge kosten van een instrument. Vooral een klassieke harp is erg duur. Maar dat gaat veranderen! Harpbouwer Joris Beets heeft een mini-Delta Harp ontworpen, de eerste doe-het-zelf bouwharp ter wereld, eentje die betaalbaar én goed bespeelbaar is. Remy van Kesteren en het Leerorkest komen het instrument demonstreren.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een portret van harpist Remy van Kesteren door regisseur Jan Kelder. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman.'

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 9 mei van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.