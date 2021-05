Zondag in 'Podium Witteman': Sterre Konijn en Eric Vaarzon Morel

Paul Witteman ontvangt zangeres Sterre Konijn, flamencogitarist Eric Vaarzon Morel, cellist Maya Fridman, marimbaspelers Steije Maurer & Joep de Mooij, danseres Conchita Boon, percussionisten Dámoso Escauriaza & Elías Blanco, pianist Daniël van der Hoeven, en Chimaera Trio.

Zangeres Sterre Konijn heeft samen met een aantal muzikale vrienden het album 'Een' opgenomen. De coronatijd heeft Sterre aan het denken gezet en zij heeft daarom liederen bijeengezocht die in het teken staan van verbondenheid versus eenzaamheid. Om haar boodschap kracht bij te zetten biedt Sterre de komende weken één-op-één-concerten aan: één musicus speelt voor één man of vrouw publiek. Paul Witteman werd meteen nieuwsgierig en fungeert deze week als haar eerste solopubliek!

Flamencogitarist Eric Vaarzon Morel speelt naarmate hij ouder wordt steeds vaker met jong flamenco-talent. Dit keer neemt hij drie studenten van hem mee: de aanstormende jonge danseres Conchita Boon, en twee razend virtuoze percussionisten: Dámoso Escauriaza en Elías Blanco.

In Pauls Monument speelt topcellist Maya Fridman het indrukwekkende en meeslepende 'Prayer' van de Zwitsers/Amerikaanse componist Ernest Bloch. Dit gebed voor cello komt uit zijn cyclus 'From Jewish Life', een werk uit Blochs z.g. Joodse periode, waarin hij zich liet inspireren door oude Joodse melodieën, zowel uit de volksmuziek als de religieuze muziek.

Pauls Jonge Held is de 16-jarige marimbaspeler Steije Maurer. Vijf jaar geleden was hij ook al te gast als piepjong talent, en hij maakte toen veel indruk. Steije heeft inmiddels een waslijst aan prijzen op zijn naam staan en neemt dit keer een ander groot marimbatalent mee: Joep de Mooij (18). De jongens spelen het wervelende eerste deel uit het klavierconcert in d klein, samen met pianist Daniël van der Hoeven.

Floris Kortie duikt in het leven van de veelbesproken dirigent Willem Mengelberg, de wereldberoemde chef-dirigent van het Concertgebouworkest in de eerste helft van de vorige eeuw. Mengelberg raakte na WOII in opspraak door zijn uitgesproken sympathie voor de Duitse bezetter. Maar geschiedschrijving is nooit af, zoals de nieuwe documentaire 'De lijst van Mengelberg' laat zien. We horen muziek uitgevoerd door het Chimaera Trio.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een concert uit 1980 van het Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Bernard Haitink. Het orkest speelt de 'Tragische Ouverture' van Johannes Brahms en de cantate 'Alexander Nevsky' van Sergej Prokofjev. De laatste met medewerking van mezzosopraan Ortrun Wenkel en het Groot Omroepkoor. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 2 mei van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.