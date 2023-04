Zondag in 'Podium Klassiek': Rami Khalifé en Silvia Lanao

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen pianist Rami Khalifé, componist Silvia Lanao, violist Cord Koss, altviolist Javier Rodas en cellist Marie Velin-Langlamet, saxofonist Tom Beek, leden van het Radio Filharmonisch Orkest en dirigent Chloe Rooke, Groot Omroepkoor en dirigent Benjamin Goodson.

De Libanees/Franse pianist en componist Rami Khalifé heeft een heel eigen stem in de hedendaagse muziekwereld. Hij componeert opwindende muziek waarin klassiek, jazz en de muziek uit het Midden-Oosten samensmelten tot iets nieuws. Zijn improvisaties op piano schieten van verstild naar extatisch. Een fenomeen!

De Catalaanse componist Silvia Lanao won vorig jaar het stipendium van het Radio Filharmonisch Orkest. De 27-jarige Lanao mocht een heel jaar meelopen met het orkest en twee stukken componeren: een groot orkestwerk en een stuk 'voor televisie', voor een kleiner ensemble, speciaal voor Podium Klassiek. Leden van het Radio Filharmonisch Orkest spelen onder leiding van dirigent Chloe Rooke de wereldpremière van ‘Medusa Reheard’!

De jonge helden zijn dit keer drie strijkers van de Academie van het Concertgebouworkest - een opleidingstraject voor jonge musici dat een brug moet vormen tussen conservatorium en orkest. Een succesvol project, want meer dan 10% van de musici in het orkest komt uit de Academie. We horen de Duitse violist Cord Koss, de Spaanse altviolist Javier Rodas en de Franse cellist Marie Velin-Langlamet in het strijktrio van Schubert.

Het Groot Omroepkoor is het grootste van alle professionele koren in Nederland. Het blinkt uit in veelzijdigheid en wordt ingezet bij grote projecten met symfonieorkesten. Eenmaal per jaar zingt het koor a capella, en dat komen ze laten horen in 'Podium Klassiek' met maar liefst 32 zangers! Het koor zingt o.l.v. zijn chef-dirigent Benjamin Goodson het dubbelkorige ‘Warum toben die Heiden’ van Felix Mendelssohn.

Mike Boddé is als componist een self-made man, maar dat heeft wel als consequentie dat hij zichzelf steeds kritisch onder de loep moet nemen om beter te worden. Voor deze zondag heeft hij een stuk geschreven waarin minder noten en meer stilte het motto vormen. Tom Beek gaat op sopraansax de uitdaging met hem aan.

In 'Podium Klassiek Extra' gaan we terug naar het moment in 2022 waarop Silvia Lanao het stipendium van het Radio Filharmonisch Orkest won. Floris Kortie gaat in gesprek met de vier componisten die geselecteerd waren om mee te dingen. De reportage sluit af met een recent gemaakte registratie van het orkestwerk dat winnaar Lanao mocht componeren. 'Podium Klassiek Extra' wordt uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Klassiek'.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 16 april van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.