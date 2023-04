Zondag in 'Podium Klassiek': Pieter Wispelwey

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen cellist Pieter Wispelwey en pianist Paulo Giacometti, pianisten Pavel Kolesnikov en Samson Tsoy, Damsco String Quartet, pianist Maarten van Veen en Vivianne Cheng, pianist Sebastiaan van Bavel, en Jong NBE.

Cellist Pieter Wispelwey heeft een jaar na het tragische overlijden van zijn zoon een album uitgebracht met de titel In Memoriam. Op het album staan werken van Schubert, een gezamenlijke muzikale liefde van vader en zoon. In 'Podium Klassiek' speelt hij een van die geliefde werken, samen met zijn oude vriend, pianist Paulo Giacometti.

De Amerikaanse zwarte componist Julius Eastman was in de jaren zestig een omstreden figuur. Hij was openlijk homoseksueel en had bovendien een explosief karakter. Uiteindelijk viel Eastman in de jaren tachtig uit de gratie bij de muziekwereld. Maar werd hij niet veeleer gecanceld om wie hij was en wilde zijn? Pianisten Maarten van Veen en Vivianne Cheng spelen een van zijn bekendste stukken: Gay Guerilla.

De pianisten Pavel Kolesnikov en Samson Tsoy, afkomstig uit Rusland respectievelijk Kazachastan, zijn beiden woonachtig in Engeland. De twee heren spelen heel vaak samen, en maakten in Londen ook furore als programmeurs. In hun Ragged Music Festival (vijf sterren van The Guardian) willen ze ruimte maken voor 'eerlijke en avontuurlijke muziek'. In 'Podium Klassiek' spelen ze een deel uit de Symfonische Dansen van Rachmaninov.

Als Jonge Helden horen we deze week het Damsco String Quartet. De vier studenten van het Conservatorium van Amsterdam spelen pas een jaar samen en hebben al veel succes. Ze komen elk uit een ander land en willen zich ook richten op repertoire uit die vier landen: Georgië, Nederland, China en Frankrijk. In Podium Klassiek horen we muziek van de Georgische componist Sulkhan Tsintsadze.

Toen bleek dat er zondag twee piano’s in de studio staan, zag Mike Boddé zijn kans schoon: hij vroeg meteen een van Nederlands beste jazzpianisten, Sebastiaan van Bavel, om samen met hem te komen improviseren op twee vleugels.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

