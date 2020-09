Zondag in 'Paradijs Canada': de prijs van zwart goud

Adembenemend natuurschoon, tolerant, veilig en welvarend. Dat is het beeld dat we in Nederland hebben van Canada. Maar is het echt zo paradijselijk, of weet het land van Trudeau vooral een beschaafd masker op te zetten?

Schrijver Emy Koopman reist van Vancouver naar Montreal en kijkt welke problemen er broeien onder de oppervlakte.

De Canadese natuur is overweldigend mooi, maar niet overal is deze onaangetast gebleven. Eén plek draagt bij uitstek de zichtbare schande van gewetenloos gewin: Fort McMurray in Alberta, het hart van de zogenaamde 'teerzanden'. De olie die uit deze teerzanden wordt gewonnen, heeft Alberta tot een van de rijkste provincies van Canada gemaakt. De olie is diep in de identiteit van de bewoners verankerd, en president Trudeau laat Alberta dan ook lustig doorpompen. De enorme CO2-uitstoot die ermee gepaard gaat en de vergiftiging van de belangrijke Athabasca-rivier ten spijt werkt ook de inheemse bevolking in veel gevallen zelf mee aan de oliewinning.

Emy Koopman verkent hoe de olie-industrie het leven van de mensen raakt en stelt de vraag hoe houdbaar deze industrie nog is in tijden van klimaatverandering.

Presentatie: Emy Koopman

Regie en camera: Hans Pool

'Paradijs Canada', zondag 13 september om 20.35 uur bij de VPRO op NPO 2.