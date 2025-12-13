'Ik heb hier eindelijk een familie gevonden': laatste shift voor Gent of Kortrijk in 'Mijn Restaurant'?
'Er gaat iets zots gebeuren': speurders staan oog in oog met de Masked Singers tijdens unieke confrontatie
Voorjaar 2026: VRT 1 brengt aanbod dat raakt, inspireert en verbindt

Zondag in 'Kruispunt': Van verslaving naar verlossing

zaterdag 13 december 2025

Twintig (ex-)drugsverslaafden en psychisch kwetsbaren gaan op pelgrimage naar de Rome, op uitnodiging van de paus. Ze gaan er door de Heilige Deur van de Sint Pieter, die symbool staat voor verlossing en een nieuw begin. Een ontroerende reis van een groep bijzondere mensen.

Truus Oldenburg heeft geen makkelijk leven gehad. Als jong meisje – ze was 14 jaar - werd ze door een pooier achter de ramen gezet op de Amsterdamse Zeedijk. Ze raakte drugsverslaafd en haar leven kwam in een negatieve spiraal terecht. 


Inmiddels is Truus 66. Ze heeft haar leven weer aardig op de rit, maar wanneer ze het moeilijk heeft kan ze terecht bij het Drugspastoraat Amsterdam. Daar is gezelligheid, een luisterend oor en een warme maaltijd. Ook trompettist Maxime, gepensioneerde Leo en de Eritrese vluchteling Feben komen er graag. Ook zij hebben veel moeten doorstaan, alle drie vinden ze steun bij het Drugspastoraat. 

De organisatie biedt hulp aan (ex-)drugsverslaafden en mensen met psychische problemen. ‘Als mensen psychisch kwetsbaar zijn gaan ze vaak drugs gebruiken om hun rotgevoel te onderdrukken’, vertelt pastor Zwanine Siedenburg. Eens per week organiseren de twee pastores van het Drugspastoraat een ‘inspiratie-uur’, een soort kerkdienst. ‘Het is echt een gemeenschap, van gelovig tot ongelovig, van sjiek tot sjofel’.

Dit jaar staat er iets bijzonders te gebeuren. De paus heeft het Drugspastoraat uitgenodigd om naar Rome te komen. Ze gaan op pelgrimage – in de bus - met als einddoel de Heilige Deur van de Sint Pieter. Die bijzondere deur is dit jaar geopend vanwege het Jubeljaar. Die deur staat symbool voor de overgang van dood naar leven, van zonde naar verlossing, kortom: voor een nieuw begin. 

Twintig (ex)drugsverslaafden en psychisch kwetsbaren gaan mee, inclusief Truus, Maxime, Leo en Feben. Voor velen is het de eerste keer dat ze naar het buitenland gaan. De grote vraag die de Amsterdamse pelgrims zich stellen is: wat gaat de Heilige Deur voor mij betekenen? 

Durven ze het aan om door de Deur te gaan en opnieuw te beginnen met hun leven? En is verlossing mogelijk? 

'Kruispunt: Van verslaving naar verlossing', zondag 14 december om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.


Kruispunt op tv
Zondag 14 december 2025 om 17u10  »
NPO 2
Actualiteitenprogramma met ontroerende verhalen uit het hart van de samenleving over de dilemma's waar mensen mee worstelen en allerlei levensbeschouwelijke thema's.
Maandag 15 december 2025 om 23u45  »
NPO 2
Actualiteitenprogramma met ontroerende verhalen uit het hart van de samenleving over de dilemma's waar mensen mee worstelen en allerlei levensbeschouwelijke thema's.
Donderdag 18 december 2025 om 14u14  »
NPO 2
Actualiteitenprogramma met ontroerende verhalen uit het hart van de samenleving over de dilemma's waar mensen mee worstelen en allerlei levensbeschouwelijke thema's.
Zaterdag 20 december 2025 om 16u05  »
NPO 2
Actualiteitenprogramma met ontroerende verhalen uit het hart van de samenleving over de dilemma's waar mensen mee worstelen en allerlei levensbeschouwelijke thema's.
Zondag 21 december 2025 om 17u10  »
NPO 2
Actualiteitenprogramma met ontroerende verhalen uit het hart van de samenleving over de dilemma's waar mensen mee worstelen en allerlei levensbeschouwelijke thema's.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht KRO-NCRV
https://www.kro-ncrv.nl/
Meer artikels over KRO-NCRV
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Familie Claus 2' (Netflix)

Jules Claus heeft Kerstmis weer helemaal omarmd en zijn rol als toekomstige Kerstman is daarmee verzekerd. Vol goede moed gaan hij en opa Noël met zijn tweetjes aan de slag. De drukste periode van het jaar staat immers weer voor de deur. Alles gaat vlot, tot Jules een brief ontvangt van een meisje met een bijzondere kerstwens: zij wil haar gescheiden ouders weer samenbrengen. De wens zorgt voor ruzie tussen Jules en zijn opa, want volgens opa kan de Kerstman veel, maar niet alles.

'De Familie Claus 2', film uit 2021 met oa. Jan Decleir en Mo Bakker, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 22:43
    Euromillions winstverdeling
    06:00
    In bed met Olly
  • 21:40
    Eternal Sunshine of the Spotless Mind
    08:00
    Herfstbeelden
  • 20:50
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:35
    De Familie Claus 2
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:00
    WK Darts 2026
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:35
    Bram Stoker's Dracula
  • 22:30
    Antlers
    07:00
    Willy
  • 22:10
    A Royal Queens Christmas
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:20
    Home Improvement
    00:40
    Geen uitzending
  • 22:30
    De Expeditie: Patagonië
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:05
    NCIS
    01:00
    Criminal Minds
  • 20:35
    Justice League
    06:55
    Heavy Rescue: 401
  • 22:20
    Long Lost Christmas
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:25
    Mistletoe Murders
    06:25
    Cold Case
  • 22:32
    Z-Weekoverzicht
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:34
    Zo doe je het!
    05:55
    Sixties To Six
  • 22:25
    Chris Cooks Cymru
    06:15
    Bon Appetit
  • 22:00
    Grantchester
    01:25
    Midsomer Murders
  • 21:00
    Alien: Covenant
    06:56
    Below Deck Mediterranean
  • 22:30
    NOS Studio Sport Voetbal
    06:25
    Bij ons in de Dierentuin
  • 22:10
    Dit is de Week
    06:55
    Rail Away
  • 22:05
    Mariah Carey: Merry Christmas to All!
    06:55
    Interstellar Ella