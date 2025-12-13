Zondag in 'Kruispunt': Van verslaving naar verlossing

Twintig (ex-)drugsverslaafden en psychisch kwetsbaren gaan op pelgrimage naar de Rome, op uitnodiging van de paus. Ze gaan er door de Heilige Deur van de Sint Pieter, die symbool staat voor verlossing en een nieuw begin. Een ontroerende reis van een groep bijzondere mensen.

Truus Oldenburg heeft geen makkelijk leven gehad. Als jong meisje – ze was 14 jaar - werd ze door een pooier achter de ramen gezet op de Amsterdamse Zeedijk. Ze raakte drugsverslaafd en haar leven kwam in een negatieve spiraal terecht.

Inmiddels is Truus 66. Ze heeft haar leven weer aardig op de rit, maar wanneer ze het moeilijk heeft kan ze terecht bij het Drugspastoraat Amsterdam. Daar is gezelligheid, een luisterend oor en een warme maaltijd. Ook trompettist Maxime, gepensioneerde Leo en de Eritrese vluchteling Feben komen er graag. Ook zij hebben veel moeten doorstaan, alle drie vinden ze steun bij het Drugspastoraat.

De organisatie biedt hulp aan (ex-)drugsverslaafden en mensen met psychische problemen. ‘Als mensen psychisch kwetsbaar zijn gaan ze vaak drugs gebruiken om hun rotgevoel te onderdrukken’, vertelt pastor Zwanine Siedenburg. Eens per week organiseren de twee pastores van het Drugspastoraat een ‘inspiratie-uur’, een soort kerkdienst. ‘Het is echt een gemeenschap, van gelovig tot ongelovig, van sjiek tot sjofel’.

Dit jaar staat er iets bijzonders te gebeuren. De paus heeft het Drugspastoraat uitgenodigd om naar Rome te komen. Ze gaan op pelgrimage – in de bus - met als einddoel de Heilige Deur van de Sint Pieter. Die bijzondere deur is dit jaar geopend vanwege het Jubeljaar. Die deur staat symbool voor de overgang van dood naar leven, van zonde naar verlossing, kortom: voor een nieuw begin.

Twintig (ex)drugsverslaafden en psychisch kwetsbaren gaan mee, inclusief Truus, Maxime, Leo en Feben. Voor velen is het de eerste keer dat ze naar het buitenland gaan. De grote vraag die de Amsterdamse pelgrims zich stellen is: wat gaat de Heilige Deur voor mij betekenen?

Durven ze het aan om door de Deur te gaan en opnieuw te beginnen met hun leven? En is verlossing mogelijk?

