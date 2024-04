'Kruispunt': lessen van een kluizenaar, een portret van pater Hugo Beukers

In KRO-NCRV 'Kruispunt' een portret van pater Hugo Beukers, nagenoeg de enige kluizenaar die Nederland rijk is. Wat bezielt iemand om kluizenaar te worden? Wat doet een kluizenaar eigenlijk?

En wat kunnen we van hem leren?

Pater Hugo (1976) woont al meer dan twintig jaar in het afgelegen noorden van Groningen. In het dorpje Warfhuizen vond hij zijn bestemming als ‘huis-tuin-en keuken kluizenaar’, zoals hij zichzelf noemt. Want naast denken en bidden strijkt hij het kerklinnen en krabt hij kaarsvet van de kerkvloer in het negentiende-eeuwse kerkje dat hij onder zijn hoede heeft. Het levensgrote Mariabeeld dat pater Hugo uit Spanje liet komen blijkt een grote aantrekkingskracht te hebben: tot zijn eigen verbazing groeide zijn kapel uit tot een bedevaartsplaats waar jaarlijks duizenden pelgrims komen.

In zijn kluis bij het kerkje bakt de pater zelf de hosties voor de dagelijkse eucharistieviering. Zijn huiskamer is bezaaid met boeken en hier wijdt pater Hugo zich aan zijn studie- en denkwerk over het mysterie, het geheim van het leven. Dat hij daar de ruimte en de vrijheid voor krijgt beschouwt hij als een van de grootste geschenken van zijn kluizenaarsbestaan. Hij houdt zijn inzichten niet voor zichzelf: belangstellenden zijn welkom bij zijn online-cursussen mystieke theologie. Soms krijgt hij bezoek van een bekende leerling: de Twentse cabaretier Herman Finkers.

