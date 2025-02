Zondag in 'Frontlinie': De aanslag

Volgens de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, moet Europa zich voorbereiden op oorlog. In een nieuwe aflevering van 'Frontlinie' onderzoekt Bram Vermeulen waar die volgende oorlog in Europa dan uit zou kunnen breken.

Hij komt uit in Kosovo, want sinds de Russische inval in Oekraïne neemt ook daar de spanning toe. Rutte's NAVO-troepen staan er pal tegenover de Serviërs. Maar die missie staat onder druk nu de Amerikaanse president Donald Trump dreigt uit de NAVO te stappen. En wat dan?

Hoewel de oorlog in Kosovo meer dan 25 jaar ten einde kwam nadat de NAVO het Servische leger uit Kosovo verjoeg, sluimert het conflict door in het noorden van het land, waar nog een kleine Servische minderheid woont. De rivier de Ibar scheidt niet alleen de Kosovaarse Albanezen van de Serviërs, maar is als een IJzeren Gordijn tussen de Albanese vrienden van het Westen, en de Servische vrienden van Rusland.

Sinds de Russische inval in Oekraïne, neemt ook in Kosovo de spanning toe. Er zijn bijna dagelijks aanslagen op overheidsgebouwen. Ook het grote waterkanaal van Kosovo werd opgeblazen. Door de Albanees Kosovaars regering wordt deze aanslag vergeleken met de Russische aanvallen op de Oekraïense infrastructuur. Servië stuurde troepen naar de grens met Kosovo.

De Kosovaarse overheid verdenkt nationalistische Serviërs met aanslagen de nieuwe staat te willen ondermijnen. Serviërs wijzen de aantijgingen van de hand en verwijten de Kosovaarse overheid de aanslagen te misbruiken om de Servische minderheid nog meer in de hoek te drijven. Terwijl duizenden politieagenten de Servische wijken in het noorden bezetten, vrezen Serviërs voor een komende oorlog.

De enigen die dit kunnen voorkomen zijn de in Kosovo gestationeerde NAVO-troepen, deels onder Amerikaanse vlag. Het is de langstlopende actieve NAVO-missie in Europa, maar deze missie staat onder druk nu de Amerikaanse president Donald Trump dreigt uit de NAVO te stappen. En wat dan?

'Frontlinie - De aanslag', zondag 23 februari om 22.40 uur bij de VPRO op NPO 2.