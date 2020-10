Zondag in '3Lab': Honds

Hondenfluisteraar Ron staat mensen bij die problemen hebben met hun honden. De honden vertikken te luisteren, vertonen angstig gedrag, of zijn agressief en bijten.

Toch blijken het vaak niet de honden, maar de baasjes die getraind moeten worden. Door de onbegrensde liefde voor hun dier vergeten mensen hen grenzen aan te geven. De oplossing is dat baasjes leren om zich als hond te gedragen.

Tijdens een hondencursus bij Ron worstelen verschillende mensen op hun eigen manier met hun honden. Voor de een blijkt het laten zitten van de hond al een hele opgave, terwijl de ander met agressiviteit van zijn/haar hond wordt geconfronteerd.

De 82-jarige Jozef heeft een eigenwijze Welsh Terriër. Jozef heeft de pup gekocht een jaar nadat hij weduwnaar werd. Nu komt hij op cursus om nieuwe technieken te leren, hij wil zijn Scott namelijk niet met 'harde hand' opvoeden zoals vroeger. Al snel wordt duidelijk dat de 'harde hand' waar Jozef over praat een vervormd zelfbeeld moet zijn, of misschien een vervaagd beeld is van de man die hij jaren geleden was.

Toby valt uit naar andere honden. Sonya wordt door zijn gedrag geconfronteerd met het feit dat ze constant in haar hoofd zit, zonder te handelen. Hondentrainster Sharon probeert Sonya duidelijk te maken dat ze naar een diep gevoel van eigenwaarde moet gaan. Naar een gevoel waarin je niet over jezelf heen laat lopen. Sharon vertelt hoe ze in zulke momenten soms terug gaat naar een eigen ervaring, waarin ze jaren over zich heen heeft laten lopen. Om terug te gaan naar die ervaring en dat gevoel, echt te voelen ‘dat nooit meer’, helpt haar controle te pakken over de honden.

Nikita is een jonge alleenstaande moeder met 4 kinderen en twee hondjes. De pekinees Chilli is haar schatje en haar toeverlaat. Dat Chilli haar kinderen bijt en ervoor zorgt dat haar twaalfjarige zoon zich niet vrij in zijn eigen huis durft te bewegen, verandert daar niks aan. Ron probeert duidelijk te maken dat haar hondje agressief is omdat hij zich als een prins voelt en alles bepaalt, maar Nikita kan het niet laten haar hondje te vertroetelen; die band is namelijk gewoon te sterk.

'3Lab: Honds', zondag 25 oktober om 23.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.