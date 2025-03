'Zembla' zondag over jongeren die asiel aanvragen

Het aantal asielaanvragen in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. Het gaat niet alleen om volwassenen en gezinnen die hun land vanwege oorlog of armoede ontvluchten, maar ook om duizenden minderjarigen die zonder familie naar Nederland reizen.

Deze jongeren komen direct onder het gezag van de opvangorganisatie Stichting Nidos. Vanaf dat moment moet een jeugdbeschermer de jongeren helpen bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en toezien op hun welzijn. Maar op welke zorg en begeleiding kunnen deze jongeren écht rekenen? Die vraag stelden we aan betrokkenen bij de opvang, zij schetsen een onthutsend beeld.

'Zembla', zondag 16 maart om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.