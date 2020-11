'Zembla' over inzet van politiehonden

De populaire Rotterdamse politiehond Bumper is sinds april weer terug op de sociale media. 'Mooiste nieuws ever in deze coronatijd', schrijft iemand op Facebook.

Als schattige pup wordt Bumper in 2018 online een grote hit. Aandoenlijke filmpjes op Youtube, waarin is te zien hoe het hondje wordt opgeleid tot diensthond, trekken tienduizenden volgers.

Wat de fans van Bumper waarschijnlijk niet weten, is dat vrijwel elke dag iemand wordt gebeten door een politiehond. Vaak gebeurt dat terecht, soms onterecht. Maar als ze bijten is het altijd raak en soms zo ernstig dat er blijvend letsel is bij het slachtoffer.

De politiehond is het op één na hoogste geweldsmiddel van de politie. Na de diensthond komt het pistool. Voor het gebruik van vuurwapens, pepperspray en wapenstokken zijn er duidelijke instructies over hoe, wanneer en tegen wie ze mogen worden ingezet. Vreemd genoeg zijn die er niet voor de inzet van de hond.

'Zembla' onderzoekt: wat betekent dat voor de inzet van politiehonden?

'Zembla', donderdag 19 november om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.