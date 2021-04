'Zembla' over de Bossenstrategie

Nederland is één van de minst bosrijke landen van Europa. Slechts zo'n 10% van Nederland is bos. De laatste tien jaar zijn er ook meer bomen gekapt dan dat er nieuwe bijkwamen.

Maar daar komt verandering in, zo kondigde Minister Schouten aan met de presentatie van de Bossenstrategie eind 2020. Als onderdeel van het klimaatakkoord zullen Rijk en provincies 10% bos bij planten. Dat zijn zo'n 150 miljoen nieuwe bomen en dat binnen 10 jaar. Goed nieuws, want bos is belangrijk voor de opslag van broeikasgassen, de biodiversiteit, de kwaliteit van lucht en water, en is bovendien een bron van ontspanning. Maar klopt dit 'meer bos' wel?

'Zembla', donderdag 22 april om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.