'ZEMBLA' over de Boeing 737 MAX

De 737 MAX, het gloednieuwe model van Boeing, staat wereldwijd al bijna een jaar aan de grond. Na twee ongelukken waarbij 346 mensen om het leven kwamen.

Een van de nabestaanden is de Nederlandse Huguette Debets. De vader van haar drie jonge kinderen overleed bij de crash in Ethiopië. Zembla volgt Huguette in haar juridische en persoonlijke strijd tegen Boeing en onderzoekt waarom deze 'vliegende doodskisten' zoals een Amerikaanse senator ze noemt, eigenlijk in het luchtruim werden toegelaten.

'ZEMBLA', donderdag 20 februari om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.