Annemie Struyf kijkt achter de muren van het slotklooster in 'In Hemelsnaam'
Grote Jens komt de namen van de eerste pakken in 'The Masked Singer' op het spoor
Plopsaland geeft geheimen prijs in nieuwe docureeks 'De Wereld van Plopsa'

'Zembla' onderzoekt strijd van long covidbesmetting met verzekeraars

zaterdag 11 oktober 2025
Foto: © BNNVARA 2024

In Nederland houden ongeveer 420.000 mensen langdurige klachten na een covidbesmetting. Als ondernemers en zelfstandigen vanwege long covidklachten hun arbeidsongeschiktheidsverzekering inschakelen, gaat het vaak mis.

We zien hoe tientallen patiënten terechtkomen in een strijd met hun verzekeraar. De ziekte zit volgens de verzekeraars tussen de oren. Hoe gaan verzekeraars om met long covid, een nieuwe ziekte met een grote verscheidenheid aan symptomen? En weten de verzekeringsartsen die deze patiënten keuren er wel voldoende over? We onderzoeken de strijd tussen long covidpatiënten en hun verzekeraar.


'Zembla', zondag 12 oktober om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Zembla op tv
Zondag 12 oktober 2025 om 22u10  »
NPO 2
Serie actuele documentaires met onderzoeksjournalistiek en spraak- en nieuwsmakende onderwerpen.
Vrijdag 17 oktober 2025 om 10u05  »
NPO 2
Serie actuele documentaires met onderzoeksjournalistiek en spraak- en nieuwsmakende onderwerpen.

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/zembla
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Lili en Marleen' (foto: VTM - Â© DPG Media 2019)

Moeder Lisa schrikt als het diamantje uit de ring van de commissaris valt, een waardevol erfstuk van Renaats moeder. Wanneer Jef tijdens het eten op een hard bolletje bijt en het doorslikt, is Ida ervan overtuigd dat hij de diamant per ongeluk heeft opgegeten.

'Lili en Marleen', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Sporza: Ronde van Lombardije
    06:00
    In bed met Olly
  • 16:40
    Spy in the Ocean
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 17:00
    Waiko
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:00
    Circus Camille
    05:45
    Heidi
  • 17:20
    De Eerste op de Moordplek
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:55
    La Brea
    06:00
    Qmusic
  • 17:10
    The Golden Girls
    01:20
    Geen uitzending
  • 15:55
    Runaway Christmas Bride
    01:25
    Joe
  • 16:30
    Matlock
    02:10
    Geen uitzending
  • 17:15
    Huizenjagers
    02:15
    De Tafel van de Week
  • 16:35
    NCIS
    02:30
    Geen uitzending
  • 16:50
    The Fresh Prince of Bel-Air
    03:00
    The First 48
  • 17:05
    Het Blok Nederland
    07:50
    De Gezonde Goesting
  • 16:45
    World's Most Evil Killers
  • 17:13
    Alle Zaken op een Rijtje
    04:22
    Herhalingslus
  • 17:16
    Voor u getest
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:50
    De Chalet aan zee
    02:40
    Likoké on Tour
  • 17:05
    Grantchester
    02:20
    The Great British Bake Off
  • 17:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
    07:15
    Flip This House
  • 17:10
    Denkend aan Holland
    02:15
    NOS Journaal
  • 17:10
    Petrus in het land
    08:00
    BinnensteBuiten
  • 17:15
    Zappsport Kantine
    07:55
    Dino Daan & Lucy