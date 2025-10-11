'Zembla' onderzoekt strijd van long covidbesmetting met verzekeraars

In Nederland houden ongeveer 420.000 mensen langdurige klachten na een covidbesmetting. Als ondernemers en zelfstandigen vanwege long covidklachten hun arbeidsongeschiktheidsverzekering inschakelen, gaat het vaak mis.

We zien hoe tientallen patiënten terechtkomen in een strijd met hun verzekeraar. De ziekte zit volgens de verzekeraars tussen de oren. Hoe gaan verzekeraars om met long covid, een nieuwe ziekte met een grote verscheidenheid aan symptomen? En weten de verzekeringsartsen die deze patiënten keuren er wel voldoende over? We onderzoeken de strijd tussen long covidpatiënten en hun verzekeraar.

'Zembla', zondag 12 oktober om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.