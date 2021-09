'Zembla' onderzoekt de schaduwkant van Tinder

'Zembla' laat zien zien hoe eenvoudig het is voor daders van seksueel geweld om met de Tinderapp potentiele slachtoffers te vinden. De uitzending toont een verontrustend patroon van aanranding en verkrachting, mogelijk gemaakt door de datingapp.

Slachtoffers getuigen over hun schrijnende ervaringen met Tinderdates. Ze laten zien hoe makkelijk de daders daarna in de anonimiteit kunnen verdwijnen. Door hun slachtoffers na het misbruik meteen te 'ontmatchen' of te blokkeren zodat alle digitale sporen verdwijnen. Maar wat doet Tinder om z'n gebruikers te beschermen en om daders op te sporen?

'Zembla', donderdag 16 september om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.