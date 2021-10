'Zeikwijven' over de 'pink tax': vrouwen betalen meer dan mannen voor dezelfde producten

In de vierdelige KRO-NCRV serie 'Zeikwijven' laten Shelly Sterk en Quinty Misiedjan zien dat de wereld waarin wij anno 2021 leven helaas nog steeds is ingericht op mannen. Met 'Zeikwijven' belicht KRO-NCRV op verrassende en originele wijze de verschillen tussen mannen en vrouwen, en dan met name de gevolgen van deze verschillen voor de vrouwen.

Met duidelijke voorbeelden geeft 'Zeikwijven' de kijker een ander perspectief op zaken in de samenleving die veelal op mannen is gericht en die we te vaak als vanzelfsprekend ervaren.

In aflevering 2 van 'Zeikwijven' staat het thema 'Geld' centraal. Vrouwen verdienen minder dan mannen, maar geven wel meer geld uit. In deze aflevering van 'Zeikwijven' duiken Shelly en Quinty in de wereld van 'pink tax'. Het schokkende fenomeen dat vrouwen meer betalen dan mannen, voor precies dezelfde producten. 'Zeikwijven', donderdag 14 oktober om 21.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.