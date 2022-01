Zeer mooi juweel in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Expert Titia Reuser taxeert een collier met afneembare broche. Ze vertelt dat het een on-Nederlands juweel is. Het is een typisch jaren '70 juweel, gemaakt door de Italiaanse ontwerper Romolo Grassi.

In Italië wordt juwelen maken als kunstvorm gezien. De stenen zijn heel organisch, niet strak, alsof het zo uit de natuur is geplukt. Op zo’n sieraad moet je je kleden met een hooggesloten zwart of paars kledingstuk, bijvoorbeeld een turtle neck. Dan komt ook het paars van de amethist mooi uit. Het is technisch zeer begaafd gemaakt.

