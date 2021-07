Zedendelicten Rheeze en dood 'Knut de Poezenman' in 'Opsporing Verzocht'

De politie in Overijssel zoekt naar de man die op maandag 12 juli een zedendelict beging in het toiletgebouw van een camping in Rheeze. Net als bij eenzelfde incident op zondag 25 april werd een kind daarbij het slachtoffer.

Mogelijk gaat het om dezelfde dader. In 'Opsporing Verzocht' de laatste stand van zaken in het onderzoek.

Knut Rietveld (55) vermoord

Knut Rietveld woonde al ruim 30 jaar aan de Kringdans in Capelle aan den IJssel. Hij stond daar bekend als 'Knut de Poezenman' omdat hij als dierenliefhebber alle katten verzorgde. Rietveld kwam tussen vrijdagavond 26 mei en zondag 28 mei om het leven door geweld. Mogelijk werd een date hem fataal. De politie toont vanavond een herkenbare foto van een getuige die het slachtoffer mogelijk als laatste heeft gesproken en hoopt op een gouden tip over diens identiteit.

Getuige filmt daders plofkraak Apeldoorn

In de vroege ochtend van 17 mei vond op het station in Apeldoorn een plofkraak plaats. Die was zo heftig dat er voor 3 ton schade aan werd gericht. Naast bewakingsbeelden van de NS zijn er beelden van een getuige die de daders heeft vastgelegd.

Straatrovers schieten op slachtoffer

Op zondag 9 mei is een Rotterdammer op de Houdringeweg met geweld beroofd. Twee straatrovers en een handlanger lokten de man met een Snapchatbericht dat ze schoenen die hij te koop had staan wilden aanschaffen. Toen de man achter de daders aanging, werd hij door hen beschoten. Een deel van die confrontatie is gefilmd. De politie maakt zich grote zorgen om het stijgende aantal straatroven in die Rotterdamse wijk Beverwaard; tussen half maart en half juni werden er maar liefst dertien gepleegd.

Wie mishandelde Olena Lyubysheva zo ernstig dat ze overleed?

Op 24 januari 2017 vonden hulpdiensten de zwaargewonde Olena Lyubysheva (42) in een appartement aan de Leyweg in Den Haag. Ze was mishandeld en overleed een dag later in het bijzijn van haar kinderen. Er werden in 2017 een man en twee vrouwen aangehouden. De man verscheen voor de rechter, maar omdat de verklaringen over wat er is gebeurd uiteenliepen, werd deze verdachte vrijgesproken. Met nieuwe technieken en een nieuwe oproep aan getuigen proberen politie en OM de zaak nu alsnog op te lossen. In de uitzending onder meer een interview met de dochter van Olena.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 20 juli om 20.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.