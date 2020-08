Zaterdag in 'Hollandse Zaken': vermalen door instanties

Foto: © Hans Vink/Omroep MAX 2018

Aanstaande zaterdag in 'Hollandse Zaken': hoe goedwillende mensen de dupe worden van niet alleen de Belastingdienst, maar ook bij het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en bij pensioenfondsen worden mensen vermalen in de bureaucratische molen.

Voor je het weet, word je van fraude of fouten beschuldigd en moet jij aantonen dat dit onterecht is. Na een gekmakende zoektocht naar eerlijkheid raken deze burgers alle vertrouwen in instanties kwijt.

Bij die instanties lijkt de menselijke maat verdwenen. Het is niet de bedoeling dat een medewerker zich diepgaand verdiept in iemands persoonlijke situatie. De politieke opdracht is immers het tegengaan van fraude. Het leidt ertoe dat er vooringenomen van uitgegaan wordt dat de burger niet te vertrouwen is. Dit najaar start een parlementair onderzoek naar de uitvoeringsorganisaties van de overheid. Deze zouden hun werk ‘te anoniem doen' en 'weinig behulpzaam zijn vanwege protocollen en procedures'.

In 'Hollandse Zaken' verhalen van Nederlanders die vermalen werden in ambtelijke of andere officiële molens. En de vraag: waar is de menselijke maat gebleven?

'Hollandse Zaken', vanaf zaterdag 8 augustus rond 20.35 uur op NPO 2.