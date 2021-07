Zaterdag in 'Hollandse Zaken': de prijs van een mensenleven

Foto: © Hans Vink/Omroep MAX 2018

Op zaterdag 17 juli rond 20.35 uur in 'Hollandse Zaken': wat is een mensenleven waard? De beladen discussie over de groeiende groep veelbelovende maar ook peperdure medicijnen die de komende jaren op de markt gaat komen.