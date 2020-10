Zaterdag finale 'Heel Holland Bakt Kids': wie wordt de beste juniorthuisbakker van Nederland?

Foto: Omroep MAX - © Roland J. Reinders 2020

Na maar liefst vier weken alles gegeven te hebben in de 'HHB'-tent, staan Mees en Bas, Saar en Francis en Sophie en Mirjam zaterdag 31 oktober in de finale van 'Heel Holland Bakt Kids'.

Wie zal de beste juniorthuisbakker worden en met de enige echte 'HHB' Kids-trofee naar huis gaan? De finale-uitzending is zaterdag om 19.25 uur te zien bij MAX op NPO Zapp.

De afgelopen weken hebben Mees en Bas, Saar en Francis en Sophie en Mirjam laten zien wat ze kunnen. Na vier weken bakplezier is nu toch echt de eindstreep in zicht. Het thema van de laatste aflevering 'Heel Holland Bakt Kids' is dan ook Finale.

Tijdens de eerste opdracht gaan de kandidaten de hoogte in, de technische opdracht is namelijk een bouwopdracht. De kandidaten krijgen een bouwpakket met veertig koekonderdelen en mogen een bouwwerk naar keuze maken van minimaal tien koekonderdelen. Bouwen maar!

Het spektakelstuk, de allerlaatste taart in 'Heel Holland Bakt Kids', is een hobbytaart die uit drie lagen bestaat. De kandidaten verwerken in hun taart één van hun hobby's. In de tussentijd, om de spanning weg te nemen, tovert André de tent om tot een silent disco! Uiteindelijk kan er maar één de beste juniorthuisbakker worden en de felbegeerde 'HHB' Kids-trofee in ontvangst nemen.

Er is meer!

Op zapp.nl/heelhollandbakt kom je meer te weten over de kandidaten; daar vind je de ingevulde vriendenboekjes van de jonge bakkers, interviews met de afvallers, de recepten uit de uitzending en nog veel meer! Jonge bakkers die geen genoeg kunnen krijgen van 'Heel Holland Bakt Kids' en alles wat met bakken te maken heeft, kunnen hun hart ophalen dankzij het programma 'Bakbabbels'. In deze YouTube-serie van Zapp en Omroep MAX babbelen bakkermakkers over bakken. Daarbij mogen de bakkers zoveel lekkers proeven als ze willen en is met volle mond praten géén probleem.

'Heel Holland Bakt Kids', zaterdag 31 oktober om 19.25 uur wekelijks op NPO Zapp.