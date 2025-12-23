Deze gasten ontvangt Sven de Leijer tijdens de eerste week van ‘Vrede Op Aarde’
'True Crime Belgium' reconstrueert de Villamoord
Camille, Maksim Stojanac en Thibault Christiaensen nieuwe coaches bij ‘The Voice Kids’

'Zappbios: Het kleine spookje' woensdag te zien op NPO Zapp

dinsdag 23 december 2025

Al honderden jaren woont het kleine spookje op de burcht Uilenstein. Elke nacht, als de klok twaalf uur slaat, wordt hij wakker voor een uur. Hij vliegt dan door de nacht en bezoekt zijn vriend de uil.

Het spookje is best gelukkig, maar heeft één wens: een keer de stad bij daglicht zien. Maar ook de uil weet niet hoe dat zou moeten. Als Karl met zijn klas een nachtelijk bezoek brengt aan het klokkenmuseum in de Burcht, ziet hij het spookje vliegen. Natuurlijk gelooft niemand hem als hij het vertelt. Maar hij is vastbesloten het spookje te leren kennen en wil hem graag helpen bij zijn wens. 


'Zappbios: Het kleine spookje', woensdag 24 december om 14.00 uur op NPO Zapp.


Persbericht AVROTROS
https://www.zapp.nl/
Kijktip van de dag

logo vtm logo

Wanneer een van haar vroegere patiënten terugkeert naar Med, ontdekt Goodwin dat tijd niet alle wonden heelt. Frost en Charles behandelen een patiënt die worstelt met zijn seksualiteit. Lenox en Abrams werken aan het redden van een vrouw die al twintig jaar in coma ligt.

'Chicago Med', om 22.10 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 07:45
    Otis-Skate
    01:05
    VRT NWS laat
  • 06:00
    De Warmste Week
    09:00
    Winterbeelden
  • 08:05
    Waiko: reis door de ruimte
    05:05
    Geen uitzending
  • 07:55
    Echte Verhalen: De Buurtpolitie
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    Filthy House SOS
  • 06:00
    Qmusic
    09:00
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    00:45
    Xena: Warrior Princess
  • 07:30
    Jingle All the Way to Love
    23:50
    Engaged by Christmas
  • 06:00
    Joe
    01:05
    SOS Piet
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    01:20
    Huizenjagers
  • 08:00
    New Girl
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 07:55
    Fear Factor USA.
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    It's Aperotime Somewhere in the World
  • 07:30
    Cold Case
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 04:06
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:01
    De kunstenaar
    00:00
    Oh What A Night
  • 08:00
    Loïc: Zot van Koken
    01:25
    Bon Appetit
  • 08:05
    Midsomer Murders
    01:00
    The Madame Blanc Mysteries
  • 07:15
    Flip This House
    06:40
    Storage Wars
  • 08:00
    NOS Journaal
    01:35
    EenVandaag
  • 08:00
    NOS Journaal met gebarentaal
    01:00
    Nieuwsuur
  • 08:05
    Shaun het schaap
    05:00
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal