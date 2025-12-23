'Zappbios: Het kleine spookje' woensdag te zien op NPO Zapp

Al honderden jaren woont het kleine spookje op de burcht Uilenstein. Elke nacht, als de klok twaalf uur slaat, wordt hij wakker voor een uur. Hij vliegt dan door de nacht en bezoekt zijn vriend de uil.

Het spookje is best gelukkig, maar heeft één wens: een keer de stad bij daglicht zien. Maar ook de uil weet niet hoe dat zou moeten. Als Karl met zijn klas een nachtelijk bezoek brengt aan het klokkenmuseum in de Burcht, ziet hij het spookje vliegen. Natuurlijk gelooft niemand hem als hij het vertelt. Maar hij is vastbesloten het spookje te leren kennen en wil hem graag helpen bij zijn wens.

'Zappbios: Het kleine spookje', woensdag 24 december om 14.00 uur op NPO Zapp.