Yvon Jaspers, Leo Alkemande, Özcan Akyol en Jörgen Raymann in vijfde seizoen van KRO-NCRV's 'Kloostergasten'
Wat betekent stilte voor mensen die volle zalen en applaus gewend zijn? En wat blijft er over als je de agenda leegmaakt en jezelf terugtrekt achter kloostermuren?
In het vijfde seizoen van 'Kloostergasten' gaan opnieuw vier bekende gezichten het klooster in. Drie dagen lang geven zij zich over aan de verstilling en het ritme van het kloosterleven. Zo ontstaat ruimte voor ontmoeting, eerlijke gesprekken en bijzondere geloofsverhalen.
Aflevering 1: Jörgen Raymann staat op een kruispunt. Hij kijkt opnieuw naar zijn katholieke geloof en naar wat ‘thuis’ voor hem betekent. In de Abdij van Egmond zoekt hij naar inspiratie en verdieping. Met de benedictijner broeder Johannes praat hij over zijn diepe, persoonlijke relatie met God en zijn groeiende afstand tot de kerk. 'Hoe staan de broeders tegenover het beeld van een almachtige God, terwijl er zoveel ellende in de wereld is?'
Aflevering 2: Leo Alkemade rent van opname naar opname, van zijn gezin naar afspraken en verplichtingen. Tot hij stilstaat. Drie dagen lang ruilt hij de drukte in voor de vertraging van klooster Wittem in Limburg en ontdekt wat er gebeurt als de constante stroom aan prikkels wegvalt. Het is een experiment dat hij zichzelf al lang had willen gunnen. 'Ik ben alleen maar bezig, bezig, bezig… dus laat me nou eens iets rustigs doen.'
Aflevering 3: Özcan Akyol is iemand die weet wat hij wil zeggen. Scherp, uitgesproken, altijd zijn mening klaar. Maar bij de karmelieten in Brugge laat hij de controle los en keert hij naar binnen, op zoek naar antwoorden op vragen die hij lang voor zich uit heeft geschoven. Over wie hij is, wat hij wil en hoe hij geluk meer kan omarmen. 'Je gaat richting midlife toch nadenken: welk doel dient dit allemaal?'
Aflevering 4: Yvon Jaspers is als vertrouwd KRO-NCRV-gezicht bij 'Boer zoekt Vrouw' altijd op zoek naar verbinding en liefde. Maar hoe is dat in het klooster als je kiest voor een leven in een gemeenschap? Tijdens haar verblijf bij de Zusters onder de Bogen in Maastricht ontdekt Yvon hoe de zusters samenleven: 'Ons programma staat in het teken van verbinding, mensen bij elkaar brengen. En dat zie ik hier ook bij de zusters: ze zijn met elkaar verbonden als in een groot gezin. Dat voel je en zie je.'
'Kloostergasten', vanaf zaterdag 13 juni om 21.20 uur wekelijks te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.
https://www.kro-ncrv.nl/
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