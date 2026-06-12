Sporza klaar voor WK voetbal 2026: dit mag je verwachten op tv, radio, online en VRT MAX
Dit zijn de winnaars van 'Huis Gemaakt 2026'
Margriet Hermans binnenkort te zien in nieuw seizoen van De Verraders

Yvon Jaspers, Leo Alkemande, Özcan Akyol en Jörgen Raymann in vijfde seizoen van KRO-NCRV's 'Kloostergasten'

vrijdag 12 juni 2026

Wat betekent stilte voor mensen die volle zalen en applaus gewend zijn? En wat blijft er over als je de agenda leegmaakt en jezelf terugtrekt achter kloostermuren?

In het vijfde seizoen van 'Kloostergasten' gaan opnieuw vier bekende gezichten het klooster in. Drie dagen lang geven zij zich over aan de verstilling en het ritme van het kloosterleven. Zo ontstaat ruimte voor ontmoeting, eerlijke gesprekken en bijzondere geloofsverhalen.


Aflevering 1: Jörgen Raymann staat op een kruispunt. Hij kijkt opnieuw naar zijn katholieke geloof en naar wat ‘thuis’ voor hem betekent. In de Abdij van Egmond zoekt hij naar inspiratie en verdieping. Met de benedictijner broeder Johannes praat hij over zijn diepe, persoonlijke relatie met God en zijn groeiende afstand tot de kerk. 'Hoe staan de broeders tegenover het beeld van een almachtige God, terwijl er zoveel ellende in de wereld is?' 

Aflevering 2: Leo Alkemade rent van opname naar opname, van zijn gezin naar afspraken en verplichtingen. Tot hij stilstaat. Drie dagen lang ruilt hij de drukte in voor de vertraging van klooster Wittem in Limburg en ontdekt wat er gebeurt als de constante stroom aan prikkels wegvalt. Het is een experiment dat hij zichzelf al lang had willen gunnen. 'Ik ben alleen maar bezig, bezig, bezig… dus laat me nou eens iets rustigs doen.'

Aflevering 3: Özcan Akyol is iemand die weet wat hij wil zeggen. Scherp, uitgesproken, altijd zijn mening klaar. Maar bij de karmelieten in Brugge laat hij de controle los en keert hij naar binnen, op zoek naar antwoorden op vragen die hij lang voor zich uit heeft geschoven. Over wie hij is, wat hij wil en hoe hij geluk meer kan omarmen. 'Je gaat richting midlife toch nadenken: welk doel dient dit allemaal?'

Aflevering 4: Yvon Jaspers is als vertrouwd KRO-NCRV-gezicht bij 'Boer zoekt Vrouw' altijd op zoek naar verbinding en liefde. Maar hoe is dat in het klooster als je kiest voor een leven in een gemeenschap? Tijdens haar verblijf bij de Zusters onder de Bogen in Maastricht ontdekt Yvon hoe de zusters samenleven: 'Ons programma staat in het teken van verbinding, mensen bij elkaar brengen. En dat zie ik hier ook bij de zusters: ze zijn met elkaar verbonden als in een groot gezin. Dat voel je en zie je.'

'Kloostergasten', vanaf zaterdag 13 juni om 21.20 uur wekelijks te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.


Kloostergasten op tv
Zaterdag 13 juni om 21u20  »
NPO 2
J?rgen Raymann is te gast in de Abdij van Egmond. Raymann, van huis uit katholiek, hoopt in het klooster zijn 'kerklust' terug te vinden. Met broeder Johannes praat hij over zijn levensvragen.
Zondag 14 juni om 14u45  »
NPO 2
J?rgen Raymann is te gast in de Abdij van Egmond. Raymann, van huis uit katholiek, hoopt in het klooster zijn 'kerklust' terug te vinden. Met broeder Johannes praat hij over zijn levensvragen.
Zaterdag 20 juni om 21u20  »
NPO 2
Bekende Nederlanders dompelen zich een aantal dagen onder in het gestructureerde leven van broeders en zusters. Ze verruilen het hectische leven voor een tijd achter de kloostermuren en maken kennis met de rituelen en de bewoners.
Zondag 21 juni om 14u35  »
NPO 2
Bekende Nederlanders dompelen zich een aantal dagen onder in het gestructureerde leven van broeders en zusters. Ze verruilen het hectische leven voor een tijd achter de kloostermuren en maken kennis met de rituelen en de bewoners.
Ook interessant
Sporza klaar voor WK voetbal 2026: dit mag je verwachten op tv, radio, online en VRT MAX
Dit zijn de winnaars van 'Huis Gemaakt 2026'
Margriet Hermans binnenkort te zien in nieuw seizoen van De Verraders

Michael (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Now You See Me 3 (DVD)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht KRO-NCRV
https://www.kro-ncrv.nl/
Meer artikels over KRO-NCRV
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Lili en Marleen' (VTM)

Terwijl moeder Lisa herstelt van een maagzweer, proberen Jef en Ida vergeefs sfeer te brengen in het café. De klanten blijven weg uit 'De Lichttoren' en Rik stelt voor te verkopen. Dan duikt onverwacht Kostas Papadopoulos op.

'Lili en Marleen', om 20.00 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:20
    Sporza: Basketbal
    17:40
    Clips
  • 16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
    17:25
    Elon Musk's Twitter takeover
  • 17:00
    3Hz
    17:25
    GameKeepers
  • 17:05
    Eenmaal Andermaal
    18:20
    Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS
  • 17:05
    Border Security: Australia's Front Line
  • 17:20
    9-1-1
    18:10
    The Goldbergs
  • 17:00
    Stargate SG-1
    17:55
    All New Traffic Cops
  • 16:40
    Suits
    17:35
    ER
  • 17:20
    SOS Piet
    17:55
    Nonkel Jef
  • 16:35
    Kopen Of Slopen?
    17:50
    RAUW: Nick Bril
  • 17:10
    Manifest
    18:00
    Fire Country
  • 17:10
    Two and a Half Men
    17:35
    3rd Rock From the Sun
  • 16:50
    Interior Design Masters
    17:55
    Hello Goodbye NL
  • 17:15
    Garage Sale Mystery: Guilty Until Proven Innocent
    18:45
    Killer at the Crime Scene
  • 13:25
    Herhalingslus
    18:00
    Z-Extra
  • 17:17
    Het appartement
    17:55
    Sixties To Six
  • 17:10
    BBQ Vanavond?!
    17:30
    Loïc zot van koken weekmenu
  • 17:05
    Death in Paradise
    19:10
    Father Brown
  • 17:00
    Below Deck Mediterranean
    18:50
    Grey's Anatomy
  • 17:10
    Een jaar in de Alpen
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 17:00
    Natuur op 2: China: Nature's Ancient Kingdom
  • 17:20
    Lucas etc.
    17:25
    De Dodelijkste 60