Kleurrijke nazomer bij MAX met drie bloemencorso's

De nazomer bij MAX krijgt een extra fleurig tintje, met drie uitzendingen die in het teken staan van de bloemencorso's van Rijnsburg, Sint Jansklooster en Zundert.

Elk corso heeft een eigen karakter, maar twee dingen hebben ze gemeen: ze zijn een kleurrijke traditie én een feest voor het oog. De bloemencorso’s van Rijnsburg, Sint Jansklooster en Zundert zijn eind augustus en in september te zien bij MAX op NPO 1.

Rijdend bloementheater in Rijnsburg

In Rijnsburg trekt een stoet van rijkversierde praalwagens, muziekwagens, bloemenauto’s en muziekkorpsen voorbij. Meer dan honderd figuranten brengen de thema’s tot leven. Niet voor niets staat deze parade bekend als een rijdend bloementheater.

Bloemencorso Rijnsburg

Zaterdag 22 augustus

Om 15.00 uur bij MAX op NPO 1

Presentatie: Jan Slagter

Commentaar: Carla Kieft

Dahliareuzen in Sint Jansklooster

Wie aan Sint Jansklooster denkt, denkt aan dahliareuzen. Twaalf imposante corsocreaties bedekt met miljoenen dahlia's trekken hier de aandacht en laten letterlijk en figuurlijk zien hoe groot de liefde voor deze bloem is.

Bloemencorso Sint Jansklooster

Zaterdag 5 september

Om 17.05 uur bij MAX op NPO 1

Presentatie: Paula Keizer

Bloemige strijd tussen Zundertse buurtschappen

In Zundert gaan twintig buurtschappen met elkaar de strijd aan: wie overtuigt de jury en het publiek met het meest pakkende ontwerp? De imposante praalwagens, versierd met duizenden bloemen, maken van het corso ieder jaar weer een spektakel.

Bloemencorso Zundert

Zaterdag 12 september

Om 17.10 uur bij MAX op NPO 1

Presentatie: Mascha de Rooij

Commentaar: Steven van Erck