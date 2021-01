YouTube-ster Jessie Maya deelt tattoomisser in laatste 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'

Foto: Spike - © ViacomCBS 2020

In de laatste aflevering van dit seizoen van 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters' maken Dennis Weening, Bella Hay en tattoo-experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met kennis met Rob.

Rob heeft, toen hij 16 jaar was, een hele lieve tattoo voor zijn opa laten zetten. Helaas voor hem wordt de tattoo nu vaak geassocieerd met iets anders en kan Rob niet meer normaal naar het zwembad of zonder t-shirt op zijn werk lopen. Voor Rob is het hoog tijd dat er iets overheen komt. Ook Christel brengt een bezoekje aan de pop-up kliniek. Christel heeft 20 jaar geleden een tattoo laten zetten als huwelijkscadeau voor haar inmiddels ex-man. Zelf kan zij de lol nog wel inzien van de tattoo, maar uit respect voor haar nieuwe partner wil Christel graag iets nieuws op de intieme plek van de tattoo.

Tot slot gaat Bella langs bij model en YouTube-ster Jessie Maya. Voor haar YouTube-kanaal had Jessie Maya samen met een vriendin afgesproken om elkaar een tattoo te geven zonder vooraf te vertellen wat het zou gaan worden. Jessie had vooraf geen idee wat zij zou krijgen, maar toen ze eenmaal in de spiegel keek was ze niet blij met het eindresultaat. En dat terwijl heel Nederland zou smullen van deze tattoo!

'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters', vrijdag 29 januari om 19.30 uur op Spike.