Wonderbaarlijk verhaal over 'Het Achterhuis van Rotterdam' bij MAX

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten drie Joodse Rotterdamse echtparen jarenlang in de Breepleinkerk ondergedoken. Een bijzonder verhaal over moed, hoop en vertrouwen dat jarenlang vergeten werd.

Nu wordt het verhaal verteld in de documentaire 'Het Achterhuis van Rotterdam', die te zien is op woensdag 14 december.

De orgelzolders van de Breepleinkerk blijken jarenlang het decor van een onwaarschijnlijk scenario te zijn geweest. In de kerk, vlakbij het Feyenoord stadion, zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog op twee piepkleine, kale zolderruimtes zonder daglicht drie Rotterdamse Joodse echtparen ondergedoken. Dankzij de bescherming van de dominee, de koster en enkele kerkleden wisten de onderduikers de oorlog te overleven. In de documentaire 'Het Achterhuis van Rotterdam' wordt dit bijzondere verhaal voor het eerst verteld aan de hand van unieke dagboekfragmenten en brieven van de onderduikers.

Maar net geheim gebleven

Wat begon als een tijdelijk onderkomen voor zes weken, werd een zware onderduik van drie jaar in barre omstandigheden. Dit bleef voor de meesten, ook na de oorlog, een groot geheim. Het verhaal wordt nog wonderbaarlijker wanneer er een kengezonde baby tijdens de hongerwinter van 1944 geboren wordt. Vlak voor de bevrijding vallen Duitsers de kerk binnen. Tijdens deze inval blijven de onderduikers nipt onontdekt. De koster wordt wel gearresteerd, maar zwijgt over de verscholen families. Zo weten ze de oorlog te overleven. Na de oorlog raakt de onderduikplek in de vergetelheid. Rotterdam is bezig met de wederopbouw van de stad en richt de blik op de toekomst. Ook in de kerk wordt niet meer gesproken over die moeilijke oorlogsjaren. Pas in 2006 worden de orgelzolders herontdekt.

Anja Matser, predikant en auteur van De Orgelzolders, Onderduikers in de Rotterdamse Bleepleinkerk: 'Juist in deze tijd waar het uitsluiten van mensen vanwege hun huidskleur of hun godsdienst of wat dan ook normaal lijkt te worden, moet dit verhaal blijven klinken. We leren ervan wat moed en volharding teweeg kunnen brengen. We beseffen dan dat mensen de kracht kunnen hebben elkaar te vertrouwen in de aller moeilijkste en gevaarlijkste omstandigheden waar verraad steeds op de loer lag. Heldendom dat ons kan en moet inspireren.'

'Het Achterhuis van Rotterdam', woensdag 14 december om 20.35 uur bij MAX op NPO 2.