Woensdag in 'Cannabis': Magistratelijk

In 2014 wordt de Nederlandse coffeeshopondernemer Johan van Laarhoven in Thailand tot 103 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor witwassen van drugsgeld. De Nederlandse overheid doet het af als een Thaise zaak en weigert hulp.

Familie, vrienden en advocaten beginnen een wanhopig gevecht om Johan en zijn vrouw uit de 'hel van Bangkok' te halen. De zesdelige documentaireserie Cannabis legt op meeslepende wijze bloot hoezeer het lot van Johan van Laarhoven is vervlochten met bijna vijftig jaar Nederlands gedoogbeleid.

Voor Henk de Vries is het duidelijk, als cannabis pionier valt er in Nederland nog maar weinig te halen. Hij begint met het zoeken van zijn geluk buiten de landsgrenzen en wilt van zijn coffeeshop 'The Bulldog' de eerste echte internationale coffeeshop-brand maken. In Las Vegas zien ze dit wel zitten.

Het vernietigende rapport van de Ombudsman over het handelen van het OM in de zaak Van Laarhoven is een pijnlijke klap voor Minister van Justitie Ferd Grapperhaus. De verhouding tussen de Minister van Justitie en de top van het OM is al jaren gespannen. Oud-minister Sorgdrager legt uit hoe het OM ook in haar tijd al anderen de maat neemt maar zichzelf buiten schot houdt.

Het Ombudsman rapport is voor Ferd Grapperhaus een reden om in beweging te komen voor Van Laarhoven. Hij vertrekt naar Thailand om te praten met zijn Thaise ambtgenoot. Maar zal dit voor een vlekkeloze afloop zorgen?

'Cannabis', woensdag 28 oktober om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.