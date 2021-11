'WNL Op Zondag' krijgt Geert Wilders over de vloer

Foto: © Omroep WNL 2020

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Zondagmorgen is PVV-partijleider Geert Wilders te gast bij Rick Nieman. Over het Nederlandse asielbeleid en de opvang van asielzoekers. De oppositieleider doet verslag van zijn werkbezoek aan het dorp Ter Apel.

Astronaut André Kuipers

Astronaut André Kuipers is te gast bij Rick Nieman. De ruimtevaarder maakte voor Omroep WNL de documentaire 'De nieuwe missie van André Kuipers'. Daarin staan een aantal Hollandse klimaatpioniers centraal. Hoofdredacteur Justine Marcella

Hoofdredacteur Justine Marcella van het blad Vorsten is te gast in 'WNL Op Zondag'. De koningshuisdeskundige blikt vooruit op de 18de verjaardag van prinses Amalia en blikt terug op de 18de verjaardag van koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prinses Juliana. Publicist Zihni Özdil

Oud-politicus Zihni Özdil van Elsevier Weekblad is te gast in 'WNL Op Zondag'. De opiniemaker komt vertellen over het coronabeleid en de nieuwe maatregelen die dit weekend van kracht worden. 'WNL Op Zondag', zondag 7 november om 10.00 uur op NPO 1.