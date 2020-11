Wie wint de finale van 'The Masked Singer'?

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Al weken stemt het Nederlandse publiek op vrijdagavond massaal af op RTL 4 en wordt er lustig op los gespeculeerd wie er toch schuilgaan achter de vijftien karakters in 'The Masked Singer'.

Elf karakters zijn inmiddels ontmaskerd en alleen Panter, Vos, Neptunus en Zebra zijn nog in de race. Vrijdag geven zij nog een keer alles in de finale van 'The Masked Singer' om 20.00 uur bij RTL 4.

De afgelopen weken werden de volgende karakters al ontmaskerd:

- Vuurvogel - Willeke Alberti

- Dinosaurus - Churandy Martina

- Muis - Mariska Bauer

- Skelet - Kim Feenstra

- Koning - Diederik Jekel

- Yeti - Ernst Daniel Smid

- Astronaut - Mattie Valk

- Aap - Famke Louise

- Lama - Joris Linssen

- Vlinder - Babette van Veen

- Kameleon - Samantha Steenwijk

Morgen treden Panter, Vos, Neptunus en Zebra eerst solo op. Hierna wordt door het publiek in de zaal gestemd en vindt de eerste ontmaskering van de avond plaats. De overgebleven drie karakters zingen hierna ieder een 'hintliedje'; een nummer met de ultieme hint die verwijst naar hun identiteit. Hierna moet weer één van de deelnemers zijn of haar masker afzetten. De laatste twee karakters zingen een duet en dan wordt bepaald wie als allerlaatste door het publiek ontmaskerd zal worden en daarmee de winnaar is van het tweede seizoen van 'The Masked Singer'. Wie krijgt uit handen van presentator Ruben Nicolai de gewilde trofee?

Ook de strijd tussen de twee panels wordt definitief beslist. Wie hebben deze tweede reeks de meeste BN'ers goed geraden? Gaat team Carlo & Loretta er weer met de winst vandoor of heeft team Gerard & Buddy toch de meeste karakters juist geraden?

Afterparty bij 'BEAU'

Om de feestelijke avond compleet te maken schuiven de vier finalisten direct na de finale samen met Ruben Nicolai en twee van de panelleden aan bij 'BEAU' om na te praten over de spannende ontknoping. Daar wacht de kijker nog een bijzondere verrassing.

'The Masked Singer', vrijdag 13 november om 20.00 uur bij RTL 4.

'BEAU', vrijdag 13 november om 22.00 uur bij RTL 4.