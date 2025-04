Wie offert zich maandag op in 'Strijders'

Oud-commando's Ray Klaassens en Dai Carter nemen het tegen elkaar op onder het toeziend oog van presentator Jeroen van Koningsbrugge.

Ray en Dai zetten alles op alles om hun eigen team naar de overwinning te loodsen in een ultiem militair kampioenschap.

Nadat team Ray en team Dai vroeg in de ochtend op appel bij Jeroen verschijnen, staan ze voor de uitdaging van een rivercross. De temperatuur is drie graden en het water is nauwelijks warmer. Welk teamlid is bereid zich op te offeren om naar de overkant te waden? Wie kan knopen en wie houdt het overzicht? Kortom, welk team is het snelst klaar voor actie aan de overkant? Amper bekomen van de kou, mogen drie teamleden acte de presence geven bij een ingewikkelde drone-operatie. Hoe zorg je ervoor dat je teamleden ongedeerd door zwaar vijandelijk gebied komen? Moeten beide teams opnieuw een teamlid naar de eliminatieronde in Terminus sturen?

'Strijders', maandag 14 appril om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.