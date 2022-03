Welke BN'er pakt dit jaar de titel 'De Alleskunner VIPS'?

In een splinternieuw seizoen van 'De Alleskunner VIPS' staan er maar liefst vijfenvijftig bloedfanatieke BN'ers te trappelen om de titel te veroveren.

Voor dit seizoen zijn er een hoop persoonlijke aanmeldingen binnengekomen. Onder meer Ferry Doedens, Glenn Helder, Hannelore Zwitserlood, Sander Janson, Chimène van Oosterhout, Sylvia Geersen, Maureen du Toit en Jacques Herb wagen zich aan de spectaculaire afvalrace. De bewijsdrang bij de VIPS is groot, het fanatisme om de ogenschijnlijk eenvoudige opdrachten niet als laatste te volbrengen zowaar nog groter.

De spellen die worden gespeeld, zijn enorm divers. Van het oplossen van een (leg)puzzel met ovenwanten aan, een brug bouwen van karton en satéprikkers tot het afwegen van een kilo fruit zonder weegschaal en het raden of een Nederlands liedje een cover of een product van eigen bodem betreft. Ook in dit seizoen worden de deelnemers van 'De Alleskunner VIPS' onderworpen aan hilarische en spraakmakende spellen waarbij kennis, alledaagse en vooral niet alledaagse vaardigheden op de proef worden gesteld.

'De Alleskunner VIPS' wordt geproduceerd door Fabiola en is vanaf vrijdag 11 maart wekelijks om 20.30 uur te zien op SBS6.