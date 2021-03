Wat zie je binnenkort op 24Kitchen?

In de maanden maart, april en mei staat 24Kitchen weer voor je klaar om je de lekkerste programma's voor te schotelen.Vier Pasen met de zoete baksels van Rudolph van Veen in een nieuw seizoen van Rudolph's Bakery, zet de BBQ alvast aan met een nieuw seizoen van BBQStreet en verken de diverse markten van Australië met Ainsley in Ainsley's Market Menu.

Danny Jansen is afgelopen tijd op zoek geweest naar niet alleen Oma's, maar ook naar Opa's die lekker kunnen koken voor het nieuwe seizoen van 'Zoals Alleen Oma Dat Kan' en deelt Sandra Bekkari haar gezonde leefwijze en gemakkelijke gerechten in 'Open Keuken met Sandra Bekkari'. Ook neemt de veelgeprezen chef-kok Curtis Stone je mee op een veldtocht, opzoek naar inspiratie voor het nieuwe menu voor zijn restaurant in 'Fieldtrip with Curtis Stone'.

In het nieuwe seizoen van 'Rudolph's Bakery' trappen we de eerste week af met een week die volledig in het teken staat van Paaslekkernijen. Meesterkok en Meesterpattisier Rudolph van Veen maakt in de Bakery makkelijke recepten zoals smakelijke koeken en cakes die je in een handomdraai op tafel zet. Maar bakt hij ook prachtige, feestelijke taarten, hartige baksels en desserts. Van een Ierse chocoladetaart met pretzels, Mojito-koekjes, Zomerse watermeloentaart tot een San Sebastian Cheesecake.

Vanaf 29 maart, elke werkdag om 15.00 uur.

April

'BBQStreet' - nieuw seizoen

'BBQStreet' is het dagelijkse BBQ, Grill en Outdoor Cooking programma gepresenteerd door Nederlands en Belgisch beste en bekendste grillmasters: Peter de Clercq, Jord Althuizen, Ralph de Kok en Harm Jan Bloem. De presentatoren laten elke dag zien hoe jij ook thuis de lekkerste gerechten kunt bereiden met een barbecue. Of het nu gas, elektrisch of met houtskool is, 'BBQStreet' zorgt voor de mooiste en lekkerste gerechten.

Vanaf 26 april, elke werkdag om 17.30 uur op 24Kitchen.

'Ainsley's Market Menu'

Ainsley Harriott doorkruist Australië op een leuk eetavontuur en bezoekt enkele van de meest diverse en kleurrijke markten van Australië. Gewapend met slechts een paar potten, pannen en een honger naar de beste verse producten, heeft Ainsley slechts een paar uur om de markt te verkennen om zijn ingrediënten te vinden en een aantal snelle en smakelijke gerechten te bedenken om de menigte te overtuigen.

Vanaf 26 april, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.

Mei

'Open Keuken met Sandra Bekkari'

In 'Open Keuken met Sandra Bekkari' deelt Sandra haar gezonde leefwijze en gemakkelijke gerechten met de kijker. Hoewel Sandra geen geschoolde chef is, heeft ze enorm veel passie voor koken én meer dan 20 jaar ervaring als gezondheidscoach. In haar 'Open Keuken' zal ze vooral gerechten klaarmaken waar je niet veel tijd voor nodig hebt, die gemakkelijk te bereiden zijn en vooral ook lekker en gezond zijn.

Vanaf 3 mei, elke werkdag om 17.05 uur op 24Kitchen.

'Field Trip With Curtis Stone'

Curtis en zijn team van restaurant Maude reizen naar zijn geboorteland Australië, maar ook naar Italië, Spanje en Californië. In elke aflevering reizen ze naar een specifieke regio waarbij de ambachtslieden, boeren, wijnproducenten en topografie van het gebied worden belicht. Kijkers krijgen een kijkje achter de schermen van hoe de veelgeprezen chef-kok inspiratie opdoet voor het menu van zijn restaurant Maude en haar award winnende wijnprogramma.

Vanaf 6 mei, elke donderdag om 22.05 uur op 24Kitchen.

'Zoals Alleen Oma Dat Kan'

Chefkok Danny Jansen is terug met een nieuw seizoen van 'Zoals Alleen Oma Dat Kan'. In dit seizoen doen niet alleen oma's mee, maar mogen ook de opa's hun kookkunsten tonen! Geniet elke werkdag om 18.00 uur van overheerlijke familiegerechten.

Vanaf 10 mei elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.