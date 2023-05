Wat staat er in mei op het menu van 24Kitchen?

Na het ontdekken van allerlei prachtige plekken op aarde verkennen de Hairy Bikers nu hun eigen land. In 'Hairy Bikers Go Local' gaan Dave Myers en Si King op pad door het Verenigd Koninkrijk.

Hun doel is het samen brengen van de beste lokale restaurants met de meest innovatieve leveranciers uit de omgeving. Elke aflevering gaat het duo naar een andere regio om daar lokale chefkoks te ontmoeten. De Hairy Bikers gaan vervolgens op zoek naar de beste lokale producten in de regio waar het restaurant nog geen gebruik van maakt. Ze hopen de chefs te inspireren om deze nieuwe ingrediënten te gaan gebruiken op het menu.

Vanaf 8 mei, elke maandag om 19.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW

RAMSAY'S BEST RESTAURANT

Gordon Ramsay staat op het punt het Verenigd Koninkrijk af te reizen om briljante restaurants die gastronomische perfectie bieden te vinden. Hij is op zoek naar een stralende culinaire ster die het verdient om de titel van 'Ramsay's Best Restaurant' te winnen. Deze serie is niet alleen een zoektocht naar professionele uitmuntendheid, het is tevens een zeer persoonlijke reis voor Gordon. Bij elke stap ontmoet hij mensen die, net als hij, een enorme passie voor koken hebben. Deze serie geeft een indrukwekkend beeld van de Britse culinaire tradities en de hoeveelheid aan diverse keukens binnen het Verenigd Konikrijk. In totaal nemen zestien restaurants het tegen elkaar op vanuit hun eigen type keuken, hoe groot of hoe klein deze ook is. Wint er straks een gerenomeerde naam binnen de culinaire Britse wereld of gaat er juist een kleinere culinaire speler vandoor met de hoofdprijs?

Vanaf 24 mei, elke woensdag om 19.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

BBQ STREET S5

'BBQStreet' is het dagelijkse BBQ, Grill en Outdoor Cooking programma gepresenteerd door Nederlands en Belgisch beste en bekendste grillmasters: Ralph de Kok, Harm Jan Bloem, Jord Althuizen, Peter de Clercq en Jeanette Rijnbeek. De grillmasters geven je elke dag tips & tricks en laten zien hoe jij thuis de lekkerste gerechten kunt bereiden met een barbecue. Of het nu gas, elektrisch of met houtskool is, we zorgen voor de mooiste en lekkerste gerechten. Op vrijdag krijgen de grillmasters hulp van een BN’er, zo passeren onder meer Frans Duijts, Gerard Ekdom en Edsilia Rombley de revu van dit seizoen 'BBQ Street'.

Vanaf maandag 1 mei, elke werkdag om 17.30 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

MARY MAKES IT EASY S2

De keuken is Mary Berg's favoriete plek, en ze wil dat het ook de jouwe is: of je nu uitgekeken bent op je repertoire, of bang bent om iets nieuws te proberen. In 'Mary Makes It Easy' neemt ze je stap voor stap mee langs recepten die gegarandeerd indruk maken zonder dat dit al te veel stress oplevert.

Vanaf maandag 1 mei, elke werkdag om 18.00 uur te zien op 24Kitchen.