'Waarom Werken Vrouwen Niet?' stelt vraag warom mannen bijna altijd kostwinner zijn

Foto: © KRO-NCRV 2020

In de KRO-NCRV serie 'Waarom Werken Vrouwen Niet?' onderzoekt journalist Liesbeth Staats een oer-Hollands fenomeen: het parttime paradijs.

Balanstrutjes, parttime prinsesjes, deeltijd-diva’s, het debat over arbeidsparticipatie van vrouwen staat al jaren op scherp.

Aflevering 2: Waarom zijn mannen bijna altijd kostwinner?

Nederlandse vrouwen hebben de afgelopen jaren een enorme inhaalslag gemaakt op scholen en aan universiteiten. Ze studeren vaker en met hogere cijfers af dan mannen. Mooi, zou je denken. Maar zodra er kinderen komen, verandert die voorsprong in een achterstand. Waarom zijn het bijna altijd de vrouwen die minder gaan werken of helemaal stoppen? Bestaat er zoiets als een boete op baren?

Liesbeth Staats belt tientallen scholen om te peilen wie er gebeld wordt als een kind ziek is: de vader of de moeder? Ze praat met moeders over de druk vanuit scholen: traktaties maken, luizenpluizen, pleinwacht. Ook hier zijn het de moeders die er voor opdraaien.

Bestuurssocioloog Marc van Ostaijen vindt de discussie over vrouwen die meer moeten werken een seksistische discussie. Het idee dat mannen kostwinner zijn zit diep verankerd in onze cultuur.

Aniek heeft net een nieuwe baan als de coronacrisis uitbreekt. Ze vertelt hoe ze haar baan ternauwernood kan combineren met het thuisonderwijs aan haar twee kinderen. Ze boekt af en toe een hotelkamer om te ontsnappen aan de huiselijke beslommeringen.

Jerney en Steph vormen samen de eindredactie van het dagelijkse programma 'De Vooravond'. Zij zijn een lichtend voorbeeld voor de vrouwen én mannen op hun redactie. En ook Fidan Ekiz blijkt last te hebben van altijd 'aan staan' voor haar zoontje.

Thuis bij Rick Paul van Mulligen en zijn vriend, ouders van twee jonge kinderen, bespreekt Liesbeth of vrouwen anders met baby’s omgaan dan mannen.

Op de daddy-daughter day in een Rotterdamse kapsalon leren vaders hoe ze het kroeshaar van hun dochters moeten vlechten.

'Waarom Werken Vrouwen Niet?', donderdag 19 november om 21.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.