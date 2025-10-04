VVD-leider Dilan Yesilgöz en Jimmy Dijk (SP) in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen.

Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag.

VVD-partijleider Dilan Yesilgöz

Partijvoorzitter Dilan Yesilgöz van de VVD is te gast bij Rick Nieman. De lijsttrekker van de liberalen kijkt vooruit op de komende verkiezingen. De VVD zet in op radicale economische groei, wat betekent dat voor bedrijven en burgers. .

Jimmy Dijk van de SP

Lijsttrekker Jimmy Dijk van de SP over de verkiezingen. De partijleider zegt dat hij klaar is voor kabinetsdeelname. Waarmee gaat hij de kiezer over de streep halen? Wat zijn zijn plannen ten aanzien van wonen en asiel?

Rob Oudkerk

Het is 7 oktober twee jaar geleden dat Israël te maken kreeg met de terreuraanslag van Hamas. Voormalig PvdA-politicus Rob Oudkerk over de mogelijke vredesdeal tussen Hamas en Israël. Ook gaat hij in op de Rode Lijn-demonstratie komende zondag in Amsterdam

Josse de Voogd en Sam Hagens

Tijdens de verkiezingen komen electoraal geograaf Josse de Voogd en presentator Sam Hagens met een speciale serie van Stand van Nederland: Aangehaakt. Daarin bezoeken ze de zogenaamde swingsteden van Nederland, plaatsen waar de stemverhoudingen wisselen.

'WNL op Zondag', zondag 5 oktober om 10.00 uur op NPO 1.