Docureeks 'K3 Originals' volgt Karen, Kristel en Kathleen op weg naar hun langverwachte reünie
Nieuwkomer Nora verovert het hart en het hoofd van Jan Van den Bossche in 'Familie'
Bouwplannen van Andy en Tine vallen meteen in het water in ‘Andy en de Baksteen Belgen’

VVD-leider Dilan Yesilgöz en Jimmy Dijk (SP) in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 4 oktober 2025

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen.

Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag.


VVD-partijleider Dilan Yesilgöz
Partijvoorzitter Dilan Yesilgöz van de VVD is te gast bij Rick Nieman. De lijsttrekker van de liberalen kijkt vooruit op de komende verkiezingen. De VVD zet in op radicale economische groei, wat betekent dat voor bedrijven en burgers. .

Jimmy Dijk van de SP
Lijsttrekker Jimmy Dijk van de SP over de verkiezingen. De partijleider zegt dat hij klaar is voor kabinetsdeelname. Waarmee gaat hij de kiezer over de streep halen? Wat zijn zijn plannen ten aanzien van wonen en asiel?

Rob Oudkerk
Het is 7 oktober twee jaar geleden dat Israël te maken kreeg met de terreuraanslag van Hamas. Voormalig PvdA-politicus Rob Oudkerk over de mogelijke vredesdeal tussen Hamas en Israël. Ook gaat hij in op de Rode Lijn-demonstratie komende zondag in Amsterdam

Josse de Voogd en Sam Hagens
Tijdens de verkiezingen komen electoraal geograaf Josse de Voogd en presentator Sam Hagens met een speciale serie van Stand van Nederland: Aangehaakt. Daarin bezoeken ze de zogenaamde swingsteden van Nederland, plaatsen waar de stemverhoudingen wisselen.

'WNL op Zondag', zondag 5 oktober om 10.00 uur op NPO 1.


WNL op Zondag op tv
Zondag 5 oktober 2025 om 10u00  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.
Maandag 6 oktober 2025 om 00u20  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.
Zondag 12 oktober 2025 om 09u45  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.
Maandag 13 oktober 2025 om 01u15  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag
Meer artikels over Omroep WNL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Herfstbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Herfstbeelden
    16:40
    Life in Color With David Attenborough
  • 11:45
    Casper en Emma
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    05:30
    Maya de Bij
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:40
    Parking Wars
  • 11:05
    The Resident
    02:10
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 11:20
    Christmas à La Carte
    05:00
    A Merry Royal Christmas
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 11:25
    Bal National
    02:25
    De Tafel van de Week
  • 11:15
    Rizzoli & Isles
    02:00
    Criminal Minds
  • 11:25
    Storage Wars
    02:05
    The Wheel of Time
  • 11:35
    The Block Australia
    02:05
    Paris in Love
  • 11:10
    The Real Murders of Orange County
    02:35
    Geen uitzending
  • 10:10
    CEO van mijn leven
    06:00
    Herhalingslus
  • 11:33
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 11:45
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    02:05
    Het Weekmenu
  • 11:00
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    02:30
    Midsomer Murders
  • 11:00
    American Pickers
    02:05
    Lie to Me
  • 11:25
    Het mooiste meisje van de klas
    01:55
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 11:45
    Iedereen Verlicht
    08:00
    Petrus in het land
  • 11:45
    Brainstorm
    02:25
    First Dates