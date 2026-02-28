Vrouwen in de spotlight in maart op TV5MONDE
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een thema waar de Franstalige zender elk jaar bij stilstaat. Maart is ook de maand van de Francofonie, waarbij de Franse taal en haar culturele verscheidenheid gevierd wordt.
Het thema dit jaar is 'Les femmes de la francophonie'; waardoor de twee thema's naadloos op elkaar aansluiten.
Speciale programmering
Docuserie: 'Elles' (Nederlands ondertiteld)
Elke maandag om 21.00 uur - 2 afl. (vanaf 2 maart)
De gedreven vrouwelijke rapper Sarahmée reist de hele wereld over om moedige en vastberaden vrouwen te ontmoeten die ervoor hebben gekozen de gevestigde orde op zijn kop te zetten.
Film: 'L'air de la mer rend libre'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 8 maart om 21.00 uur
Herh: 10 maart om 14.00 uur
Saïd en Hadjira, van Algerijnse afkomst, wonen in Rennes. Saïd heeft een geheime relatie met Vincent en Hadjira heeft net een gecompliceerde affaire vol juridische problemen achter de rug. Hun families stellen hen een gearrangeerd huwelijk voor. Om hun rust en vrijheid te kopen, stemmen ze hiermee in...
Regie: Nadir Moknèche (Frankrijk, 2022)
Onderscheidingen: in competitie op het 'Festival du film francophone d'Angoulême 2023'
Docufilm: 'Ni juge, ni soumise'
(Nederlands ondertiteld)
Woensdag 11 maart om 21.00 uur
Herh: 18 maart om 14.00 uur
Drie jaar lang volgden Yves Hinant en Jean Libon de onderzoeksrechter Anne Gruwez in Brussel tijdens strafrechtelijke onderzoeken, hoorzittingen en bezoeken aan plaatsen delict.
Regie, scenario: Yves Hinant, Jean Libon (Frankrijk/België, 2017)
Onderscheidingen: César voor beste documentairefilm (Frankrijk, 2019), Magritte voor beste documentaire (België, 2019)
Docufilm: 'Maîtres'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 15 maart om 21.00 uur
Herh: 17 maart om 14.00 uur
Een advocatenkantoor in Straatsburg is gespecialiseerd in het recht van buitenlanders. Met hun vasthoudendheid, hun humor en hun professionaliteit proberen Christine Mengus en Nohra Boukara menselijke oplossingen te vinden in het kader van het recht en soms het onrecht van bepaalde situaties. Vaak betekenen zij de laatste kans voor iemand...
Regie: Swen de Pauw (Frankrijk, 2022)
Serie: L'empereur
(Nederlands ondertiteld)
Elke vrijdag om 23.00 uur - 2 afl.
vanaf 13 maart
Na een feestje brengt Christian zijn collega Manuela naar huis en misbruikt haar. Ondanks dit incident blijven ze samenwerken. Tien jaar later wordt Christian, inmiddels directeur van het bedrijf, geconfronteerd met verschillende beschuldigingen van verkrachting. Zal Manuela, inmiddels gepromoveerd tot vennoot, ook haar stem laten horen?
Regie: Adam Kosh (Canada, 2023)
César-ceremonie: integraal op TV5MONDE
Cérémonie des César 2026
Donderdag 26 februari om 23.00 uur
De César-uitreiking, georganiseerd door de 'Académie des arts et techniques du cinéma', bekroont artiesten, technici en films die in 2025 indruk hebben gemaakt. Het evenement dat in 1976 voor het eerst werd gehouden is het Franse equivalent van de Oscars. Camille Cottin is de voorzitter van deze 51e editie.
Een ere-César wordt uitgereikt aan de Amerikaanse acteur Jim Carrey.
Klassieker met Yves Montand & Anouk Aimée
Film: 'Un soir... un train' (Nederlands ondertiteld)
Woensdag 25 maart om 21.00 uur
Herh: 1 april om 14.00 uur
Mathias, hoogleraar taalkunde aan de universiteit van Vlaanderen, heeft een relatie met Anne. Als hij een langeafstandstrein neemt om een college te gaan geven, komt Anne tot zijn verbazing bij hem zitten. Maar als hij wakker wordt, is de jonge vrouw verdwenen...
Regie: André Delvaux (Frankrijk/België, 1967)
Naar 'De trein der traagheid' van Johan Daisne
Rolverdeling: Yves Montand, Anouk Aimée
https://europe.tv5monde.com/nl
