Vrouwelijke kunstenaars centraal in nieuw seizoen van 'Man en Kunst'

De musea zijn na lange tijd weer open en de Nationale Museumweek ligt in het verschiet. Hét moment voor Lucas De Man om zich weer te verdiepen in de verhalen achter vijf iconische kunstwerken uit de vaste collectie van Nederlandse musea.

De Man bespreekt onder andere het werk en leven van drie vooruitstrevende vrouwelijke kunstenaars: Thérèse Schwartze, die de crème de la crème van de Nederlandse adel in de negentiende eeuw portretteerde, de beroemde beeldhouwer Barbara Hepworth, waarvoor hij naar het Britse St. Ives afreisde én Ferdi Tajiri-Jansen, de koningin van de Flower Power in de kunsten.

Lucas De Man over het nieuwe, zevende, seizoen: 'Geweldig dat de vrouwen dit jaar in de meerderheid zijn. Maar voor alle vijf de kunstenaars geldt: leer ze kennen! En om je in hun werk te verdiepen via hun leven is een prachtige manier. Wat het actueel maakt, zijn de struggles van al deze kunstenaars. Hun leven gaat lang niet altijd over rozen - dat maakt ze interessant, en het geeft ook inspiratie.'

Dinsdag 5 april

In de eerste aflevering staat Thérèse Schwartze centraal. Ze portretteerde royalty en de fine fleur van de 19e eeuwse adel. De jonge, selfmade miljonair bezat meerdere sjieke panden aan de Amsterdamse Prinsengracht, maar stond het liefst in haar atelier. Lucas De Man bewondert het door Schwartze meesterlijk geschilderde portret van Koningin Emma met prinses Wilhelmina op haar arm. Dit bijzondere werk is te zien in, het binnenkort te openen, Paleis Het Loo in Apeldoorn.

Woensdag 6 april

De allerrijksten in de 17e eeuw lieten exotische vogels als papegaaien, pelikanen en flamingo’s verschepen om er thuis hun ‘menagerie’ - een privé dierentuin - mee te vullen. Die vogels waren zeldzaam en daarmee een statussymbool. Zulk kostbaar, sterfelijk bezit, wilden ze vastleggen. Bij voorkeur door Melchior d’Hondecoeter, de beste vogelschilder van de Gouden Eeuw. In de tweede aflevering van 'Man en Kunst' telt Lucas De Man onder meer een geelfluitkaketoe, roodstaartpapegaai én uiteraard een Alexanderparkiet in d’Hondecoeters meest prominente doek dat in het Amsterdamse Rijksmuseum hangt.

Donderdag 7 april

In aflevering nummer drie dwaalt Lucas De Man in het oude huis en atelier van de Engelse Barbara Hepworth rond, een van de belangrijkste beeldhouwers uit de 20e eeuw. Het huis, aan de kust in St. Ives in Cornwall, staat nog vol met haar beelden. Daarvoor haalde ze inspiratie uit het indrukwekkende landschap van kliffen, rotsen en glooiende heuvels dat haar omringde. Hepworth doorboorde haar sculpturen zodat er een open binnenruimte ontstond - beelden met gaten. Die zijn ook te zien in het beroemde Rietveld Paviljoen bij het Kröller-Müller museum in Otterlo.

Vrijdag 8 april

Ditmaal stort Lucas De Man zich op het leven en werk van de Duitse expressionist Max Beckmann. En dan vooral op zijn Amsterdamse periode; de kunstenaar vluchtte voor de dreiging van de Tweede Wereldoorlog naar Nederland en schilderde hier, op zijn zolderkamer, maar liefst een derde van zijn oeuvre! Een van de absolute hoogtepunten daarvan is een dubbelportret van Beckmann en zijn vrouw Quappi, te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Zaterdag 9 april

In de laatste aflevering van deze reeks staat Ferdi Tajiri-Jansen, oftewel Ferdi, centraal. Zij was de koningin van de Flower Power in de kunsten. In de jaren vijftig knetterde ze op haar motor door Parijs, kreeg les van Ossip Zadkine én van haar latere echtgenoot Shinkichi Tajiri. Met haar laskunsten produceerde ze in the sixties bonte en brutale sculpturen - met een erotisch tintje. Zoals de Wombtomb, die te zien is in de vaste collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam.

'Man en Kunst', dinsdag 5 april t/m zaterdag 9 april om 22.10 uur en 9 april om 22.00 uur bij AVROTROS op NPO 2.